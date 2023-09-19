營養師教你輕鬆喝水2000c.c.！早上一杯「促進腸胃蠕動」超必須

▲每天喝足水分，有效促進健康。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

想要減重、美肌的朋友都知道，喝水的重要性，營養師宋明樺分享，雖然快要邁入10月份，但是天氣依舊熱，無論是在戶外高溫流汗或是一整天都待在冷氣房，身體都會持續流失水分，因此適時補水是很重要的一件事．

根據數據指出，成年人一天喝水量應達到2000c.c.，但許多人都喝不到，該怎麼辦呢？營養師宋明樺表示，補水方式有很多，像是白開水、無糖紅茶/綠茶、烏龍茶、花草茶、檸檬水/淡味蜂蜜水/酸梅水、薄荷茶、清湯、水果，以上都是身體補水重要的方式，其中當然以喝白開水最棒。

她也提醒既然要好好喝水，更貼心加碼分享幾個喝水的好時機，教你讓身體補水同時，還有其他附加價值。

#早上起床：一夜沒喝水，起床當然要好好喝一杯水，順便刺激腸道蠕動。



#三餐前：增加飽足感，間接減少正餐攝取量。



#下午茶、宵夜時段：有時候想吃東西有可能是身體缺水的警訊，這時候喝杯水也許嘴饞的感覺就消失了，即使還是想吃也可以減少攝取量。



#睡前：睡前喝一點水避免一整夜身體缺水影響血液黏稠度。

建議每個時間點約可補充250c.c.（睡前可以減半），其實一天要喝到基本量2000c.c.的水，真的沒有那麼難。