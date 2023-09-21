風・Luxury／AP雪花鑲嵌鑽錶閃爆　積家神秘按鈕手鍊變腕錶

▲AP Royal Oak皇家橡樹系列白金雪花鑲嵌鑽石腕錶34毫米款。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

珠寶錶設計百變，AP（Audemars Piguet，愛彼表）與積家（Jaeger-LeCoultre）呈現截然不同的時尚風格，AP首次以雪花鑲嵌美鑽妝點Royal Oak皇家橡樹系列腕錶，為高級運動錶注入奢華氣息；積家則持續為世界最小機械機芯101機芯創作華麗珠寶，一次推出3款獨一無二猶如璀璨手環的時計。



▲AP Royal Oak皇家橡樹系列白金雪花鑲嵌鑽石腕錶34毫米款配備5809機芯，首度移除日期顯示。

耀眼運動錶

AP第一次運用雪花鑲嵌工藝妝點Royal Oak皇家橡樹系列腕錶，推出18K白金與玫瑰金打造的錶徑34毫米、37毫米自動上鍊腕錶等4種款式，於錶面、錶圈、錶殼與錶帶的鍊節及連接扣上，鑲滿直徑從0.5毫米至2.2毫米各式尺寸的明亮式切割美鑽，猶如晶瑩雪花恣意飄落，閃閃發亮，34毫米腕錶鑲滿2255顆總重約6.6克拉的美鑽，37毫米錶款則綴滿2123顆總重約7.2克拉明亮式切割鑽石。

4款Royal Oak皇家橡樹系列雪花鑲嵌鑽石腕錶均顯示時、分、秒，37毫米腕錶搭載AP 5909自動上鏈機芯，34毫米款式配備5809機芯則首度移除日期窗，於面盤盡情展現寶石之美。

▲AP Royal Oak皇家橡樹系列37毫米玫瑰金雪花鑲嵌鑽石腕錶。

華美手環錶

1929年誕生的101型機芯是世上最小的機械機芯，近日積家發表3款身價逾千萬元的珠寶錶，均搭載此傳奇機芯以展現優雅風格。第一款為101 Secrets神秘錶，鑲嵌總重約27克拉的鑽石宛如手鍊，最令人驚喜的是配備全新的神秘結構，隱沒在鑽石之間，唯有佩戴者按下隱藏「按鈕」，錶鍊上的一小片區域才會彷如書頁般打開顯露錶盤。



▲積家獨一無二的101 SECRETS腕錶，16,400,000元。（圖／積家提供，以下同）



▲積家101 SECRETS腕錶闔起來就是一條璀璨耀眼的鑽石手鍊。

而2020年問世的101 Bangle腕錶經過重新演繹，推出鑲飾鑽石搭配紅色漆面錶盤的玫瑰金腕錶，另一款白金腕錶鑲嵌藍寶石、鑽石並配上雪白色漆面錶盤，每一顆寶石由小漸大依序排列，鑲嵌師同時運用爪鑲和粒面鑲嵌工藝，玩味迷人的光影變幻。



▲積家搭配紅色漆面的101 BANGLE腕錶玫瑰金款，13,100,000元。



▲積家鑲嵌白鑽與藍寶石的12,800,000元。