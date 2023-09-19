周慶必收！「絕美外型」美妝盤點　自帶高級感

記者曾怡嘉／綜合報導

百貨周年慶陸續開打，各大美妝品牌紛紛推出絕美外型限定設計，搶攻消費者荷包，盤點最美設計美妝單品，你也想入坑了嗎？

▲GIORGIO ARMANI 高級訂製淡香水系列，100ml（蘇州牡丹 琉金版），9,400元。

全球香氛收藏家珍藏的ARMANI/PRIVÉ 高級訂製淡香水花園系列，以奢華高級訂製服規格製作，封存最精緻珍稀的原料，周年慶期間限量推出的【蘇州牡丹 琉金珍藏版】於淡香水中加入細緻珍珠母貝，隨著光影流動搖曳著令人著迷的浪漫光芒，揉合清新柑橘精萃與五月玫瑰精萃的溫柔香氛，透出細緻優雅的迷人東方香息。

▲KOSE 雪肌精雪耀魔幻蜜粉（雪之精靈），SPF15/PA+，17g，1,700元。

雪肌精的蜜粉一直是美妝控的最愛，第四代蜜粉延續其最受好評的吸附皮脂抗汗不脫粧的特點，再次升級，這次更添加與肌膚相似的磷脂質包覆粉體，提高潤澤使用觸感。粉雪鑽石粉體高透明感的粉體不僅自然修飾毛孔與膚色不均。

▲VALENTINO 高訂光感氣墊粉餅，2,900元。

以高訂白色皮革包裝，搭襯極具識別度的個性金色鉚釘勾勒標誌大V LOGO，全新鉚釘白氣墊使用獨家服貼網紗科技，添加頂級保養精華，讓肌膚全日維持高保水度，輕拍讓妝感更服貼細緻，打造舒適不緊繃的高訂水光妝感。

▲雪花秀 潤燥養膚精華面膜，1盒5片，1,600元。

全新潤燥養膚精華面膜，完美體現雪花秀獨有人蔘專業技術，透過全新專利尖端科技充分發揮人蔘根、莖等部位的最大效益，一盒蘊含超過2瓶潤燥養膚精華60ml的份量，幫助膚況回復穩定，適合於重要場合前急需改善皮膚狀態。

▲黛珂 AQ永恆之美香水，100ml，6,100元。

清爽活潑的柑橘前調、清新神聖的金玉蘭、曇花的甜美、柔和奢華的檀香營造出優雅魅力的感覺。最後一層是溫暖柔軟的木質和麝香。