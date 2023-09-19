fb ig video ETtoday search mobile

讓房間變成小宇宙！　IKEA太空系列單品59元起把帳篷變火箭

>

▲IKEA在台推出旗下全新AFTONSPARV系列。（圖／品牌提供）

▲IKEA在台推出旗下全新AFTONSPARV系列。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA近期宣布在台推出旗下全新AFTONSPARV系列，以太空為設計主題，包含火箭造型的兒童帳篷、太陽星系的造型地毯、帶有銀河圖紋的夜光窗簾等好玩有趣的居家單品，讓兒童房更具冒險元素，即便是秋冬大冷天，也能讓還在房間裡前進宇宙。

▲IKEA在台推出旗下全新AFTONSPARV系列。（圖／品牌提供）

對孩子來說「玩耍」是學習社會行為、培養同理心和自尊心的方式，玩耍時的運動會強健他們的身體，讓他們學習平衡和協調，遵守規則、解決問題。IKEA近期推出的AFTONSPARV系列，包括藍色宇宙床頂篷，以及太空人、太空船、外星人、地球造型的玩偶，加上火箭帳篷、宇宙地毯、超可愛太空船布偶等，讓空間氣氛隨之一變，成為一個用想像力重新探索的新樂園。

▲IKEA在台推出旗下全新AFTONSPARV系列。（圖／品牌提供）

更棒的是此系列設計師邀請3至7歲的小小太空愛好者，共同腦力激盪，畫出心中的星際英雄，並以此為靈感創造了可愛的AFTONSPARV外星人填充玩具，玩具布偶全都可以放入太空船布偶內，搭配印有流星、行星、小行星和外星人圖案的被套、枕頭套，床鋪馬上變成孩子們的神奇星河，銀河圖紋的夜光窗簾，讓窗簾在黑暗中出現太空船、太空站、地球、各種行星等圖案。

▲IKEA在台推出旗下全新AFTONSPARV系列。（圖／品牌提供）▲IKEA在台推出旗下全新AFTONSPARV系列。（圖／品牌提供）

另還有發揮想像力的大面積著色紙捲、銀河書桌墊，能讓孩子自行創作，以及有各種星球圖案的太空收納盒，將各種繪畫用品、玩具、娃娃等物品輕鬆收好，尺寸也能放進IKEA經典的KALLAX層架櫃，一看就知道是專屬於他的小方格。

▲IKEA在台推出旗下全新AFTONSPARV系列。（圖／品牌提供）▲IKEA在台推出旗下全新AFTONSPARV系列。（圖／品牌提供）

IKEA全新AFTONSPARV系列目前已陸續在台上市，單品售價從59元起至1,299元不等，而IKEA也攜手兒福聯盟，以AFTONSPARV系列發想出「一起太空探險吧！」活動網頁，邀請孩子們來一場刺激又有趣的宇宙探險遊戲，玩完遊戲後還可以前往IKEA門市兌換小禮物喔。

▲小孩房居家單品。（圖／各業者提供）

▲OYOY正式入台，讓父母有更多小孩房居家單品選擇。（圖／各業者提供）

近期丹麥設計品牌OYOY也正式入台，以簡約平靜的北歐設計風格，打造出耐看實用的兒童單品，無論是裝飾自家或送禮都很適合；法國潮流文具PAPIER TIGRE的玩味新品近期也在台灣推出，擁有玩心的大人味設計讓你在生活中享受童趣時刻。

▲小孩房居家單品。（圖／各業者提供）▲小孩房居家單品。（圖／各業者提供）

國內代理歐美設計品牌的永新瓦，近期引進丹麥家居品牌OYOY LIVING DESIGN新品，其品牌特色在於以溫暖的設計力，讓居家布置兼具美感與故事性，主要分為MINI與LIVING兩大產品線，包括家具、家飾、餐具等品項，扣連童年的美好回憶，充滿療癒感與童稚感的圖案，讓大人在其空間中也能感受美好之風。

▲小孩房居家單品。（圖／各業者提供）

▲小孩房居家單品。（圖／各業者提供）

其經典商品包括以柔和的底色，搭配有鮮明色彩拼接的動物圖騰的地毯與掛毯，以細膩的裁縫與色塊展現角色個性，主題包括動物角色、地球、跳格子等，為即將來臨的秋冬季節增加更多空間溫暖，還有動物造型抱枕，精緻的作工加上超可愛的設計，就連長大後的大人都想來敗一波啊。掛毯售價3,280元起，抱枕售價1,480元起。

▲小孩房居家單品。（圖／各業者提供）

▲小孩房居家單品。（圖／各業者提供）▲小孩房居家單品。（圖／各業者提供）

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

IKEA, 小孩房佈置, 宇宙居家, 太空, OYOY

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感

越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感

營養師教你輕鬆喝水2000c.c.！早上一杯「促進腸胃蠕動」超必須

營養師教你輕鬆喝水2000c.c.！早上一杯「促進腸胃蠕動」超必須

希臘公主紅遍時尚圈　拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主紅遍時尚圈　拍LV廣告又秀寶格麗新包

「明星同款球鞋」整理　BV銀色運動鞋正大勢、Lisa厚底小白鞋必須擁有 星巴克9／18起「全天全品項兩杯6折」　用手機做一件事就能享優惠 安格斯12星座一周運勢9／18－9／24　巨蟹強大情敵出現、天秤別硬碰硬 另一半愛你還是愛自己更多？超準心測分析兩人的感情狀態 誠品新店裕隆城9／20「提前開放」民眾入場　5重點搶先看 總是陷入加班地獄？　5個方式讓你停止「過度操勞」的命運 睡得更好的3種方法　重點在「掌握睡前的90分鐘」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面