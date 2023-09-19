讓房間變成小宇宙！　IKEA太空系列單品59元起把帳篷變火箭

▲IKEA在台推出旗下全新AFTONSPARV系列。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA近期宣布在台推出旗下全新AFTONSPARV系列，以太空為設計主題，包含火箭造型的兒童帳篷、太陽星系的造型地毯、帶有銀河圖紋的夜光窗簾等好玩有趣的居家單品，讓兒童房更具冒險元素，即便是秋冬大冷天，也能讓還在房間裡前進宇宙。

對孩子來說「玩耍」是學習社會行為、培養同理心和自尊心的方式，玩耍時的運動會強健他們的身體，讓他們學習平衡和協調，遵守規則、解決問題。IKEA近期推出的AFTONSPARV系列，包括藍色宇宙床頂篷，以及太空人、太空船、外星人、地球造型的玩偶，加上火箭帳篷、宇宙地毯、超可愛太空船布偶等，讓空間氣氛隨之一變，成為一個用想像力重新探索的新樂園。

更棒的是此系列設計師邀請3至7歲的小小太空愛好者，共同腦力激盪，畫出心中的星際英雄，並以此為靈感創造了可愛的AFTONSPARV外星人填充玩具，玩具布偶全都可以放入太空船布偶內，搭配印有流星、行星、小行星和外星人圖案的被套、枕頭套，床鋪馬上變成孩子們的神奇星河，銀河圖紋的夜光窗簾，讓窗簾在黑暗中出現太空船、太空站、地球、各種行星等圖案。

另還有發揮想像力的大面積著色紙捲、銀河書桌墊，能讓孩子自行創作，以及有各種星球圖案的太空收納盒，將各種繪畫用品、玩具、娃娃等物品輕鬆收好，尺寸也能放進IKEA經典的KALLAX層架櫃，一看就知道是專屬於他的小方格。

IKEA全新AFTONSPARV系列目前已陸續在台上市，單品售價從59元起至1,299元不等，而IKEA也攜手兒福聯盟，以AFTONSPARV系列發想出「一起太空探險吧！」活動網頁，邀請孩子們來一場刺激又有趣的宇宙探險遊戲，玩完遊戲後還可以前往IKEA門市兌換小禮物喔。

▲OYOY正式入台，讓父母有更多小孩房居家單品選擇。（圖／各業者提供）

近期丹麥設計品牌OYOY也正式入台，以簡約平靜的北歐設計風格，打造出耐看實用的兒童單品，無論是裝飾自家或送禮都很適合；法國潮流文具PAPIER TIGRE的玩味新品近期也在台灣推出，擁有玩心的大人味設計讓你在生活中享受童趣時刻。

國內代理歐美設計品牌的永新瓦，近期引進丹麥家居品牌OYOY LIVING DESIGN新品，其品牌特色在於以溫暖的設計力，讓居家布置兼具美感與故事性，主要分為MINI與LIVING兩大產品線，包括家具、家飾、餐具等品項，扣連童年的美好回憶，充滿療癒感與童稚感的圖案，讓大人在其空間中也能感受美好之風。

其經典商品包括以柔和的底色，搭配有鮮明色彩拼接的動物圖騰的地毯與掛毯，以細膩的裁縫與色塊展現角色個性，主題包括動物角色、地球、跳格子等，為即將來臨的秋冬季節增加更多空間溫暖，還有動物造型抱枕，精緻的作工加上超可愛的設計，就連長大後的大人都想來敗一波啊。掛毯售價3,280元起，抱枕售價1,480元起。