安格斯12星座一周運勢9／18－9／24　巨蟹強大情敵出現、天秤別硬碰硬

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20



少了水逆攪局，對牡羊座來說大大的鬆口氣，這周開始運勢將逐步提升，本身就是好奇寶寶的牡羊，職場上或是課堂上遇到需要發想和展現才華的部分，都能有令人刮目相看的表現，可以專注發展自己有興趣的環節。人際運、感情也有不錯的成長，很重視朋友之間的往來互動，與情人共同認識的朋友圈將會有極熱絡的交流。

金牛 4.21~5.20



雖然運勢尚稱順遂，不過這周金牛座無論在工作或是在愛情上內心裡始終卡著一些煩惱，讓你莫名的繃緊神經，所幸這周的你貴人運勢增強，能得到來自家人和其他人的幫助，感情上與自己心儀的對象緣分增加，讓你對感情充滿期待。至於已有伴侶的，比較容易因為忙於工作跟對方見不上面，感情很可能呈放空狀態。

雙子 5.21~6.20



水星回復正行，也總算能讓雙子稍稍鬆口氣，特別是這周的你本身就醞釀了很多新想法和目標，的確是適合開始在專業領域上衝刺的時機。但也要當心一時之間容易陣前退縮，愈求表現愈是反效果，也很容易精神不佳，雖然有愛情機會降臨，但是對於突如其來的緣分，還需要觀望，想清楚自己要的是什麼再行動。

巨蟹 6.21~7.21



奉勸巨蟹座別老是宅在家中，你有趣的談吐、各種好吃好玩的口袋名單該是出來見人的時候，這周積極擴展人際、跨出舒適圈，就是你的好運密碼，不妨多往人多熱鬧的地方走，能在這一周帶來不錯的好運氣！而對於有情人的巨蟹來說，此時感情將面臨小小的危機，周遭可能突然強大的情敵，讓你一下子有點心慌。

獅子 7.22~8.22



向來喜歡呼朋引伴，對朋友的關心與照顧看得比什麼都重要的獅子，這周周旋在各種牛鬼蛇神的朋友之中，反而能看清楚某些人大小眼的真面目，比起新朋友，一些長久認識的老友才是真心懂你的人，不妨減少自己社交的頻率，好朋友不要多，重要的是交情夠深夠包容，在朋友牽成之下，單身者也有機會獲得感情的轉機。

處女 8.23~9.22



運勢止跌回升的一周。本周正式結束亂糟糟的水逆期，處女座迎向陽光坐命宮的星盤，運勢大好，不妨抓住太陽守護的尾巴，工作上可以爭取表現，而感情上單身者也適合積極些，主動一點表達關心與喜歡之情，會比什麼都不做更有嶄獲，至於有伴侶的處女座，除了愛情，彼此之間的實際相處上會面臨較大的壓力等待解決。

天秤 9.23~10.22



天秤座這周不妨啟動社交模式，不論是在同儕各種娛樂聚會，或是工作上夥伴等，有機會在過程中結交新朋友，單身者更能從中擴展人際圈，雖然近期稱不上有明確的桃花邂逅，不過卻是很好的醞釀期，脫單日不遠了！有對象者意見不合的狀況將使兩人的關係變得稍微緊張，火星當道的天秤，得當心別讓自己硬碰硬，兩邊不討好。

天蠍 10.23~11.22

水星回歸正軌之後，天蠍也能逐步收復之前混亂又忙碌的工作狀態，慢慢找回那個從容不迫的自己，不過儘管不再水逆，天蠍近期人際仍有不少小風小浪，一波未平一波又起，想要真正化眼前危機並轉化為轉機，那麼最好拿出更多耐心，靜下來思好解決方案，一昧的生悶氣或是逃避不但於事無補，後面的麻煩可能還愈來愈多。

射手 11.23~12.21



射手這周運勢主宮雖無吉星，但有太陽、金星順行的照拂，本周運勢借力使力，能有精采可期的運勢變化。此外，和人的互動增加不少，單身者也許就在命運悄悄的安排之下，對某個人產生好感，可以藉機更了解對方一些。已有伴侶的感情升溫，可望與情人度過濃情蜜意的周末假期。財運在太陽照耀下則大進大出，能存入的並不算多。

摩羯 12.22~1.19



內心慵懶無為了好一陣子的摩羯，這周開始容易在人際或職場上出現新的刺激，內心深處的某個熱情被喚醒，也能讓你找到投注熱情的誘因。這段時間其實也很適合摩羯學習實用有趣的新事物和新技能，為自己的將來鋪路。社交活動也十分熱絡，但若要進階到愛情則需要退一步想想，千萬別對一時意亂情迷的曖昧過於認真。

水瓶 1.20~2.18



迎接水逆遠離、運勢重振旗鼓的新周期，水瓶座這周總算可以暫且拋下煩惱和瑣事，專注在自己喜歡做的事情上，不過生活和娛樂之間需要巧妙拿捏，別因為太過投入工作，造成體力、健康方面的低落，這段時間體能下降，最好能多作休息，雖然有愛情機會降臨，但是對於突如其來的緣分，還需要觀望，想清楚自己要的是什麼。

雙魚 2.19~3.20



星盤中雖然少了水星的攪局，不過愛情卻可能是你的跘腳石，讓你心神不寧，特別是單身者走的是舊情復燃的運期，可能是一段塵封已久的往日曖昧情誼，又再度擾亂你原有的平靜生活，有點甜又有一點苦的滋味，讓你在工作或生活上有些失焦，如果感覺困惑千萬別自己鑽入牛角尖，試著向好友或家人紓發心情較好些。

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