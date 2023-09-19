金絲雀崔弟BABY-G錶上賣萌　背光燈亮起也搶戲

▲BABY-G以動畫《Looney Tunes》中深受喜愛的金絲雀崔弟為主角，聯名錶款BGD-565TW。（圖／BABY-G提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下女錶品牌BABY-G與華納兄弟探索全球消費品部合作，以知名動畫《Looney Tunes》（樂一通）中深受喜愛的金絲雀崔弟（TWEETY）為主角，打造聯名錶款BGD-565TW，不僅錶盤採用BABY-G原創美術拼貼設計展現崔弟各種俏皮神情，當LED背光亮起時還會有牠的身影出現在液晶顯示螢幕上，錶背也刻有牠的招牌姿勢，超級卡哇伊。

▲BABY-G BGD-565TW-5腕錶的錶盤呈現崔弟各式各樣的可愛神情，3,500元。

為呼應崔弟經典黃色調，BABY-G BGD-565TW聯名錶以復古霧面米黃色為主色調，搭配崔弟金絲雀黃色的錶環，並在錶帶上印有「TWEETY」logo，配上專屬的包裝盒，由裡到外的可愛設計鎖定忠實粉絲。

▲BABY-G BGD-565TW-5腕錶的LED背光亮起時會出現崔弟的身影。

以印花設計著稱的英國品牌Cath Kidston，近期也與《Looney Tunes》聯名推出餐盤家飾與包款，特別將圖庫中的繽紛印花設計，運用水彩筆法進行重新繪製和上色處理，以凸顯崔弟的活潑形象，創作出Tweety Ditsy碎花遊樂園圖案，上面點綴著劇中經典台詞「That's all folks！」（今天先到這裡囉，大家掰掰」），洋溢歡樂氣息。



▲Cath Kidston與Tweety Ditsy聯名款英式風味一壺二杯茶具組，2,280元。（圖／翻攝Cath Kidston官網）

▲Cath Kidston聯名Tweety Ditsy純棉刺繡提把斜背包，3,680元。