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長期睡不好彷彿身體被掏空！　審視心魔是告別失眠的一大步

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實習記者施至真／綜合報導

你也有失眠困擾嗎？睡覺是所有生物的本能，但在生活和工作的高壓下，不少人出現「睡不著」的問題，長期累積的睡眠不足，使得身體有種被掏空的疲憊感。《找回睡覺本能》一書教你找出失眠的原因，更重要的是重新審視與自己的關係。

▲《找回睡覺本能》。（圖／啟示出版提供，翻攝unsplash）

▲正視自我，找出失眠心魔。（圖／翻攝unsplash，下同）

＃睡不著也是創傷

長期失眠對生活的影響深遠，除了因為身心疲倦，接連影響工作與人際關係，在床上翻來覆去，煩躁感提升，容易成為無法入睡的主因，久而久之便形成「睡不著焦慮」，也會造成創傷後壓力症候群。作者提及自己新奇的睡著經驗，在相同的房間，將身體轉一百八十度，床尾當床頭睡，不用枕頭，視覺空間改變，如同換個地方睡覺，意外的轉化了心情而容易入睡。

▲《找回睡覺本能》。（圖／啟示出版提供，翻攝unsplash）

＃睡前可以滑手機嗎？

手機連結著外部世界，蘊藏著無限的資訊、影音、圖書、工具，現代人對手機有強烈的依賴及成癮，從起床的第一時刻到睡前，甚至半夜睡不著，都在不停瀏覽網路資訊，也因此，在放下手機準備入睡的時刻，容易感覺到疲累又空虛。

當察覺到過度使用社群軟體而干擾睡眠時，並不用奢望完全斷離，只要節制滑手機的時間，並多嘗試適合自己的入眠方式，漸漸的會被睡覺強烈吸引，進而改善睡不著的問題。

▲《找回睡覺本能》。（圖／啟示出版提供，翻攝unsplash）

＃睡飽睡好就像頂級美容

所謂睡飽睡好氣色好，皮膚飽滿有光澤彈性、眼尾比較不會下垂無力，不僅僅是臉部的變化，體力與心境也會明顯好轉。探索並記錄睡好後的內在及外在變化，也能跟著調整作息，並發掘心靈的不同層次！

▲《找回睡覺本能》。（圖／啟示出版提供，翻攝unsplash）

作者面對睡不著的恐懼，除了多方嘗試不同的入睡方式，也將自己的心境記錄下來，除了研究睡不著的原因，也透過自我分析、探索，更了解自己，面對失眠問題，不妨先慢下腳步和自己對話。

▲《找回睡覺本能》。（圖／啟示出版提供，翻攝unsplash）

▲《找回睡覺本能》。（圖／啟示出版提供）

★書名：找回睡覺本能：我為什麼睡不著？如何自我復元？
★作者：汪淑媛
★出版社：啟示
★出版日期：2023/09/07
★建議售價：新台幣380元

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關鍵字：

睡眠, 失眠, 睡不著, 找回睡覺本能

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