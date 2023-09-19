昆凌收藏珠寶被兒子狂問價格　對數字敏銳「不知道遺傳誰」

▲昆凌佩戴Boucheron高級珠寶系列Coquillage貝殼項鍊、Quatre Radiant鑽石手鐲、Vendome Lisere海水藍寶戒指亮相。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）台北101精品店經過重新裝修，今嶄新開幕，品牌大使昆凌親臨剪綵並參觀以家為概念設計的新店，她透露過往居家布置都是老公周杰倫（周董）打理，近來她有更多參與，想為小女兒鋪設木地板，至於藝術品與畫作選擇，仍由老公處理，她發現大女兒Hathaway遺傳周董的藝術天分，而兒子Romeo似乎對數字特別敏感，她笑著說：「不知道遺傳誰。」

▲昆凌是Boucheron形象大使，收藏不少經典珠寶。（圖／記者周宸亘攝）

昆凌擔任Boucheron大使後，陸續收藏不少經典珠寶，兒子Romeo相當感興趣，她說：「因為他會一直問每一件珠寶價格。」她發現兒子對數學有興趣，會為了分配紅包錢可一周打幾次寶可夢機台而認真計算，她招認和老公都不是數學好手，笑稱可寄望兒子當兩人的會計師。現階段她很享受家庭生活與培養運動、學新語言等興趣，盛讚周董每次到餐廳吃到美食，回家都會變成自己的拿手料理。

承襲巴黎總店芳登廣場26號的裝潢風格，Boucheron台北101精品店以深色大理石描邊的門框，搭配沉穩素雅的白色牆面，引領賓客進入法式宅邸感受「家」的氣氛，品牌特別規劃婚嫁專區，獨特的褶皺牆面及垂於上方的大理石流蘇燈飾，讓人聯想起嫁衣；而VIP沙龍則融入在地特色，壁面的花鳥圖案繃布設計來自台灣節慶文化的刺繡紋樣，搭配絨布沙發，流露東方氣息。

▲Boucheron台北101精品店承襲了巴黎芳登廣場26號總店風格。（圖／Boucheron提供）



▲Boucheron台北101精品店首度規劃婚嫁專區。（圖／Boucheron提供）

Boucheron即起至23日同步舉辦高級珠寶展，展出多款標誌性的問號項鍊與最新的Plume de Paon孔雀羽毛系列作品，當中天鵝問號項鍊完美展現品牌經典元素，包括對對物線條與神態的精準掌握、凸顯女性自由風格的問號造型設計、以及天鵝啣著珍貴寶石祖母綠，彰顯品牌無限創意與精湛工藝。



▲Boucheron高級珠寶系列Cypris天鵝問號項鍊鑲嵌鑽石、祖母綠、黑色縞瑪瑙，55,050,000元。





▲Boucheron高級珠寶系列Vendome鑽石項鍊，15,000,000元。





▲Boucheron高級珠寶系列 Ruban Graphique戒指鑲嵌祖母綠與鑽石，20,200,000元。



英國珠寶品牌GRAFF（格拉夫）2023年「Les Extraordinaires」高級珠寶展也正在台北舉辦，彙集超過70件頂級之作，包括超過27.03克拉D色無瑕圓形和心形鑽石戒指、14.54克拉祖母綠形切割祖母綠和鑽石戒指，以及祖母綠、紅寶石等套鍊，令人驚喜的還有活潑的動物造型珠寶，展出新款鑲嵌23克拉棕色鑽石和40克拉白鑽的靈龜造型胸針，以及鑲嵌粉紅鑽與白鑽的愛情鳥胸針，靈動姿態成功吸引目光。



▲GRAFF正在台北舉辦2023年「Les Extraordinaires」高級珠寶展。（圖／Graff提供，以下同）



▲GRAFF Tribal系列多形切割祖母綠和鑽石項鍊，祖母綠共重27.92克拉，鑽石共重73.83克拉。



▲GRAFF多形切割棕鑽和白鑽靈龜造型胸針。