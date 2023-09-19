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Nespresso亞洲首家風格概念店落腳SOGO　檸檬大叔舞台風進駐A11

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記者蔡惠如／綜合報導

秋冬除了百貨周年慶，也有不少品牌以嶄新店型新進駐賣場內，準備迎接即將來臨的採購人潮，瑞士膠囊咖啡機品牌Nespresso最新風格概念店，近期在SOGO忠孝店開幕，結合台灣傳統花磚文化與植生牆體現在地永續價值，做足品牌形象；來自在地的檸檬大叔，則以戲劇性的舞台裝潢進駐新光三越信義新天地，吸引年輕族群品嚐台灣鮮飲。

▲飲品品牌百貨新店。（圖／Nespresso、檸檬大叔提供）

▲Nespresso位於忠孝SOGO的最新店型，結合在地花磚元素裝飾。（圖／Nespresso、檸檬大叔提供）

瑞士精品咖啡品牌Nespresso近期位於台北忠孝SOGO的新概念精品店重新改裝，攜手花磚博物館，結合本土台灣百年歷史的傳統花磚進行設計，每一片代表不同的寓意及典故，它乘載台灣人對於「家」的記憶，搭配溫潤木質櫥窗，讓櫃位具有文化卻不失摩登的品牌特色。其全球風格概念店以在地化元素出發，主題在呈現各個城市多元豐富的人文風貌。

▲飲品品牌百貨新店。（圖／Nespresso、檸檬大叔提供）

佈置元素包括挑高五彩繽紛的咖啡牆、咖啡聞香區所使用的展示桌面，是回收咖啡渣再度壓縮重製而成，並引進數位透明電子櫥窗，嶄新的透視設計與高透明度的特色，使得整體空間更加明亮通透，並咖啡專家一對一專業服務，用五感體驗找尋自己喜愛的咖啡風味。

▲飲品品牌百貨新店。（圖／Nespresso、檸檬大叔提供）

▲飲品品牌百貨新店。（圖／Nespresso、檸檬大叔提供）

▲飲品品牌百貨新店。（圖／Nespresso、檸檬大叔提供）

Nespresso表示，即起至10／1於SOGO台北忠孝館Nespresso風格概念店，購買咖啡機與任80顆咖啡膠囊，即可獲得價值800元的限量冰夏隨行杯；購買任150顆膠囊，即贈價值920元的BARISTA特調咖啡杯組；消費滿$2,500還有機會抽中近萬元咖啡機。

▲飲品品牌百貨新店。（圖／Nespresso、檸檬大叔提供）

屏東九如在地品牌「檸檬大叔」，繼進駐新光三越南西店後，近期正式進駐信義區，於新光三越信義新天地A11開實體店，採用了品牌招牌的綠黃主色系設計，並打造向舞台一般的點餐台，背景的檸檬大叔戲劇效果十足，充滿青春洋溢的氣息。

▲飲品品牌百貨新店。（圖／Nespresso、檸檬大叔提供）

該店也推出一系列全新新品，包括首次推出的健康無防腐劑果乾系列、與光茵樂活聯名的「光茵樂活漂浮銀耳蜂蜜檸檬優格飲」，另有三款神秘首推的即飲瓶裝飲料，以及即將推出的大瓶包裝蕾夢搓搓洗手皂。

▲飲品品牌百貨新店。（圖／Nespresso、檸檬大叔提供）

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關鍵字：

Nespresso, 檸檬大叔

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