最新「潔顏單品」盤點 YSL仙女泡泡自帶療癒花香

記者曾怡嘉／綜合報導

皮膚科醫師、美容保養專家一致同意，基礎保養中最重要的一環非「清潔」莫屬！即使平日不上妝，現代都會空氣中累積的髒污、油脂、汙染都會使毛孔堵塞、角質堆積，進而產生痘痘粉刺、暗沉粗糙等肌膚問題，因此選擇一款能洗淨都會髒污的潔顏產品絕對是最重要的事。

▲YSL 極效活萃淨透潔顏慕斯，125ml，1,700元。

豐盈細緻的泡沫如面膜般徹底包覆肌膚，搭配獨家雙重極淨仙女泡泡，幫助深層淨化毛孔。偕同珍稀茉莉花精萃與多重胺基酸精華，注入水嫩彈潤並帶來療癒高雅花香。

▲專科 超微米胺基酸溫和潔顏慕絲，150ml ，289元。

黃金比例的製成的微米養肌泡泡，能輕柔帶走毛孔深層髒污，添加蜂蜜精華與日本米等多種保濕保養成分的胺基酸慕絲，溫和潔淨不乾澀。





▲KANEBO 清爽亮顏泥膜皂，130g，990元。

熔岩礦泥醇厚質地，有效吸附多餘皮脂，深層清潔老廢角質與毛孔污垢，享受濃潤泡沫洗臉的樂趣，洗後舒適不緊繃，很適合炎熱天氣使用。

▲Melano CC 維他命C酵素深層清潔洗面乳，130g，299元。

結合酵素與保濕因子，能有效維持酵素活性，清潔同時維持肌膚水分，洗後不乾澀緊繃，添加白泥能吸附肌膚多餘油脂，搭配美白成分維他命C，改善膚色不均。

