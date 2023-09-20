fb ig video ETtoday search mobile

最新「潔顏單品」盤點 YSL仙女泡泡自帶療癒花香

>

記者曾怡嘉／綜合報導

皮膚科醫師、美容保養專家一致同意，基礎保養中最重要的一環非「清潔」莫屬！即使平日不上妝，現代都會空氣中累積的髒污、油脂、汙染都會使毛孔堵塞、角質堆積，進而產生痘痘粉刺、暗沉粗糙等肌膚問題，因此選擇一款能洗淨都會髒污的潔顏產品絕對是最重要的事。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲YSL 極效活萃淨透潔顏慕斯，125ml，1,700元。

豐盈細緻的泡沫如面膜般徹底包覆肌膚，搭配獨家雙重極淨仙女泡泡，幫助深層淨化毛孔。偕同珍稀茉莉花精萃與多重胺基酸精華，注入水嫩彈潤並帶來療癒高雅花香。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲專科 超微米胺基酸溫和潔顏慕絲，150ml ，289元。

黃金比例的製成的微米養肌泡泡，能輕柔帶走毛孔深層髒污，添加蜂蜜精華與日本米等多種保濕保養成分的胺基酸慕絲，溫和潔淨不乾澀。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲KANEBO 清爽亮顏泥膜皂，130g，990元。

熔岩礦泥醇厚質地，有效吸附多餘皮脂，深層清潔老廢角質與毛孔污垢，享受濃潤泡沫洗臉的樂趣，洗後舒適不緊繃，很適合炎熱天氣使用。

▲▼洗臉盤點。（圖／品牌提供）

▲Melano CC 維他命C酵素深層清潔洗面乳，130g，299元。

結合酵素與保濕因子，能有效維持酵素活性，清潔同時維持肌膚水分，洗後不乾澀緊繃，添加白泥能吸附肌膚多餘油脂，搭配美白成分維他命C，改善膚色不均。
 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

潔顏, 洗臉, 盤點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

最寵老婆的3大星座男！Top 1洗衣煮飯都OK　全方位疼愛太太

最寵老婆的3大星座男！Top 1洗衣煮飯都OK　全方位疼愛太太

越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感

越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感

看似無害其實「扮豬吃老虎」星座Top 3 ！　第一名演技派讓人卸下心防

看似無害其實「扮豬吃老虎」星座Top 3 ！　第一名演技派讓人卸下心防

安格斯12星座一周運勢9／18－9／24　巨蟹強大情敵出現、天秤別硬碰硬 RIMOWA X Tiffany登機箱鑽石面放閃　迷你箱73,500元入手 蔡凡熙穿Gap自封「隨性帥」路線！約李沐挑戰「芋圓風穿搭」 蔡詩芸爆婚變後首現身回應　「幸福是自己給的」曝現階段心情 能躺絕不坐「史上最懶惰」3大星座！Top 2外表光鮮亮麗　讓人猜不出 Jennie同款時髦系「銀色球鞋」必收！　情侶鞋首選這雙 另一半愛你還是愛自己更多？超準心測分析兩人的感情狀態

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面