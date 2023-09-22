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全汝彬《走進你的時間》扮學生無違和　「素顏妝」4技巧減齡秒顯嫩

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實習記者施至真／綜合報導

翻拍自《想見你》的Netflix韓劇《走進你的時間》終於上線，由安孝燮、全汝彬（全余贇）主演，其中擔任女主角柯佳嬿接班人的全汝彬，從氣質、神韻皆展現實力演技。劇中扮演高中生的她，根本不像年過30，以透明感偽素顏妝為主，4技巧教你打造減齡偽素顏妝。

偽素顏妝重點1：輕透底妝

素顏妝最怕厚重濃豔，想要打造乾淨薄透的妝面，要避免底妝粉感過重，建議少量多次慢慢疊擦遮瑕，並使用有校色功能的妝前乳，可以有效均勻膚色，減少後續粉底的用量。

▲全汝彬「素顏妝」4技巧。（圖／翻攝IG@netflixkr）

▲全汝彬、姜勳扮演高中生無違和。（圖／翻攝IG@netflixkr，下同）

偽素顏妝重點2：低飽和眼妝

眼妝以彩度低的淺棕色、裸膚色眼影打底暈染即可，眼線則順著自己的眼型平拉，能帶出輪廓感卻不銳利；再刷上根根分明的睫毛，視覺上可以起到放大眼睛的效果，使眼妝更柔和。

▲全汝彬「素顏妝」4技巧。（圖／翻攝IG@netflixkr）

偽素顏妝重點3：澎潤臉頰

學生素顏妝需要將滿滿的膠原蛋白完美呈現，卻不適合使用高光打亮，其實只要利用深淺兩色粉底，就能自然打造臉頰的澎潤感！

淺色粉底在T字部位、眼下三角區，由臉部中心往外推勻；深一色號的粉底，則使用於下巴、兩頰側邊，打造輪廓線及立體度，創造出臉頰自然上提的效果。

▲全汝彬「素顏妝」4技巧。（圖／翻攝IG@netflixkr）

偽素顏妝重點4：黑眼圈、淚溝遮瑕

黑眼圈問題一不小心就會洩露年齡秘密，因此選對遮瑕產品是首要關鍵。避免越遮越厚，建議並使用橘調遮瑕處理；而淚溝可使用比膚色淺的遮瑕來做提亮，並使用細刷，以點壓方式修飾瑕疵。

全汝彬不僅在戲中以素顏妝圈粉無數，日常生活中更是鬆弛感美女，隨性簡約的妝容及穿搭，輕鬆展現屬於自己的魅力，現在就把偽素顏妝4重點筆記起來，你也能美得毫不費力！

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關鍵字：

全汝彬, 走進你的時間, 韓劇, 想見你

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