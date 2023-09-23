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LIFE・經典／正隆紙業攜手無印良品　打造永續文青高齡學習教室

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▲正隆紙業與無印良品合作，以高齡者角度出發設計學習空間，改造國中教室。（圖／正隆、無印良品提供）

▲正隆紙業與無印良品合作，以高齡者角度出發設計學習空間，改造國中教室。（圖／正隆、無印良品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

正隆旗下紙圖書館跨入第10年，結合台灣設計研究院、台灣無印良品的MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊，選定新北市立新埔國民中學，以高齡人士需求打造專屬學習空間，融入紙材輕巧、安全和溫暖的特質，翻轉硬邦邦的教室氛圍，成為便利使用者的學習場域。

▲正隆紙業與無印良品合作，以高齡者角度出發設計學習空間，改造國中教室。（圖／正隆、無印良品提供）

▲正隆紙業與無印良品合作，以高齡者角度出發設計學習空間，改造國中教室。（圖／正隆、無印良品提供）

該場地為全台首間為使用者重新設計的跨齡教室，由於最高齡補校學生為86歲，從人本設計思考出發，團隊歷經多次場勘、討論，觀察長輩上課情形且進行訪談，歸納出整體環境、硬體設備、收納空間及多元彈性課程等核心需求，並以此定調三大空間再造策略，包括教室彈性、環境優化、心情延伸。

▲正隆紙業與無印良品合作，以高齡者角度出發設計學習空間，改造國中教室。（圖／正隆、無印良品提供）

▲正隆紙業與無印良品合作，以高齡者角度出發設計學習空間，改造國中教室。（圖／正隆、無印良品提供）

環境空間優化部分，由台灣無印良品MUJI RENOVATION空間改造企劃團隊操刀，定義空間成簡約色調，將牆面、窗框等部份重新刷漆，同時進行全室線路收整，重新規劃紗窗、吊扇、照明燈光、適合長輩使用的輕巧桌椅及黑板大螢幕等基礎設備，並營造舒適、方便長輩的學習空間。

▲正隆紙業與無印良品合作，以高齡者角度出發設計學習空間，改造國中教室。（圖／正隆、無印良品提供）

▲正隆紙業與無印良品合作，以高齡者角度出發設計學習空間，改造國中教室。（圖／正隆、無印良品提供）

▲正隆紙業與無印良品合作，以高齡者角度出發設計學習空間，改造國中教室。（圖／正隆、無印良品提供）

且針對收納需求，開發輕巧且耐用的紙抽屜，結合MUJI無印良品SUS收納層架，讓長輩們可更安全、更輕鬆地收納書本和學習物件，畢業後更可帶回家中作為收納櫃使用，讓學習歷程延續在未來的生活中。

▲正隆紙業與無印良品合作，以高齡者角度出發設計學習空間，改造國中教室。（圖／正隆、無印良品提供）

▲正隆紙業與無印良品合作，以高齡者角度出發設計學習空間，改造國中教室。（圖／正隆、無印良品提供）

切合彈性教室及心情延伸兩大策略主軸，正隆也開發100%再生紙材教學講桌，翻轉過去講桌座落於黑板角落的權威刻板印象，應用模組化設計，使用最少紙材、搭配簡易卡構，即便元件損壞時，亦可輕鬆更換及回收，同時輕巧的紙講桌可輕易搬動，能因應補教多元課程，彈性變換教學配置。

▲正隆紙業與無印良品合作，以高齡者角度出發設計學習空間，改造國中教室。（圖／正隆、無印良品提供）

團隊也全新設計模組化布告欄，透過標準化40公分Ｘ40公分的PIZZA紙盒，結合標準化的紙方管單元，創造靈活多變化的展示牆，讓師生可以自由組合、翻玩創意，此項目針對因應未來更多高齡學習需求，以及環境永續都將是個重要範例，專案成果也將於10／6至10／22期間舉行的「2023年台灣設計展」展出。

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關鍵字：

正隆, 無印良品, 台灣設計研究院, 新埔國中, 高齡友善, 高齡學習

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