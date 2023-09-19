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RIMOWA X Tiffany登機箱鑽石面放閃　迷你箱73,500元入手

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▲▼ Tiffany X RIMOWA,Gucci行李箱 。（圖／公關照）

▲RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列登機箱，118,500元。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.加入LVMH集團後，與潮流時尚圈、藝術界跨界聯名腳步不停歇，近期與德國知名行李箱品牌RIMOWA聯手推出登機箱、珠寶收納箱與迷你箱等3款新品，不僅以招牌的Tiffany Blue顏色裝飾細節，行李箱與珠寶收納箱還採用獨特「Rock Cut」工藝，於RIMOWA標誌性溝槽設計的鋁鎂合金材質箱上，以鋁刷工藝呈現鑽石切面圖案，細看還可看到標誌性的T形圖案。

▲▼ Tiffany X RIMOWA,Gucci行李箱 。（圖／公關照）
▲RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列珠寶收納箱，159,300元。

RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列登機箱除了Rock Cut工藝打造如鑽石切面的圖案，同時採用Tiffany Blue色調點綴把手、皮革行李掛牌和輪子，內部設計也沿用此經典色調；聯名珠寶收納箱也相當精緻，內部為3層設計，開啟後內蓋為一面鏡子，點綴一枚可打造專屬印記的銀牌，而內部上層是採用密封隔層的托盤，中層的托盤附有特製皮環可存放項鍊與手鍊；底層則是較大尺寸的3格設計，能完美收藏珠寶。

此外，RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列還推出方便旅行時攜帶的迷你箱，有6個隔層設計可收納珍愛之物，外觀與皮帶則全為Tiffany Blue色調，中央點綴雙品牌標誌，定價73,500元是此次聯名最入門之作。

▲▼ Tiffany X RIMOWA,Gucci行李箱 。（圖／公關照）
▲RIMOWA x Tiffany & Co. 限量聯名系列迷你箱，73,500元。

旅行相關商品是各大精品重點系列，Gucci今年拍攝的Gucci Valigeria旅行世界系列形象大片，邀全球品牌代言人、南韓影帝李政宰擔綱演出，回到品牌源起的地方Savoy Hotel展開一段探索旅程，Gucci經典元素的拉桿行李箱、硬殼及軟殼手提行李箱、旅行包、衣櫥行李箱、帽盒及化妝箱伴隨左右，呈現品牌在旅行包領域的創新設計與精湛工藝。
 

▲▼ Tiffany X RIMOWA,Gucci行李箱 。（圖／公關照）
▲李政宰一手拉著Gucci Savoy系列小型登機箱，一手提著同系列大型旅行包在Savoy Hotel拍攝形象照。（圖／Gucci提供，以下同）

▲▼ Tiffany X RIMOWA,Gucci行李箱 。（圖／公關照）
▲李政宰身旁環繞Gucci Savoy系列、Gucci Porter系列，與米蘭FPM Milano聯手創作的鋁合金行李箱，以及衣櫥行李箱。

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關鍵字：

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