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舒緩疲勞、抵抗老化　眼周「8字按摩法」打造性感電眼

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

現代人用眼頻繁，每天眨眼上萬次，加上看3C、電腦時間長，眼周老化速度加遽，很容易就出現皺紋、乾燥等問題，建議可以搭配眼周「8字按摩法」，讓眼周明亮綻放。

【8字按摩法】

STEP 1：眼周均勻塗抹眼霜

以指腹沾取適量眼霜，沿上眼皮與下眼圈均勻塗抹。

STEP 2：上眼圈拉提

由眼頭、眉上到眉尾輕滑同時輕輕向上拉提，微施力滑至太陽穴，重複2次。

STEP 3：中段撫紋

將眼部按摩器置於眼尾，劃8字型輕撫按摩，重複2次。

STEP 4：眼下緊實

使用眼部按摩器置於眼下，由眼頭到眼尾輕點壓4次，重複2次，幫助眼周循環。

【推薦單品】

＃赫蓮娜 黑繃帶修護眼霜，15ml、售價9200元

▲赫蓮娜,雪花秀,資生堂,眼霜,保養,。（圖／品牌提供）

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＃資生堂 國際櫃極上御藏傳奇眼霜，15ml、售價9800元

▲赫蓮娜,雪花秀,資生堂,眼霜,保養,。（圖／品牌提供）

資生堂頂級的極上御藏傳奇眼霜，裡面蘊含珍稀的傳奇延命草、皇室御用極奢綠鑽絲，再搭配頂級阿古屋珍珠精華，使用起來質地濃郁，擁有滿滿珍稀的植物萃取成分，但卻不會過於厚重，高效的養膚成分，可以幫助肌膚重現年輕光采。

＃雪花秀 極致臻秀眼霜，20ml、售價7800元

▲赫蓮娜,雪花秀,資生堂,眼霜,保養,。（圖／品牌提供）

雪花秀以朝鮮時代的月亮瓶作為設計靈感，推出全新的乳霜、眼霜保養，裡面添加傳奇人蔘果成分，搭配獨家萃取技術，將吸取日月精華的高效抗老能量運用最好的方式淬煉出來，可以帶給肌膚極致抵抗歲月痕跡。

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赫蓮娜, 雪花秀, 資生堂, 眼霜, 保養

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