舒緩疲勞、抵抗老化　眼周「8字按摩法」打造性感電眼

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

現代人用眼頻繁，每天眨眼上萬次，加上看3C、電腦時間長，眼周老化速度加遽，很容易就出現皺紋、乾燥等問題，建議可以搭配眼周「8字按摩法」，讓眼周明亮綻放。

【8字按摩法】

STEP 1：眼周均勻塗抹眼霜

以指腹沾取適量眼霜，沿上眼皮與下眼圈均勻塗抹。

STEP 2：上眼圈拉提

由眼頭、眉上到眉尾輕滑同時輕輕向上拉提，微施力滑至太陽穴，重複2次。

STEP 3：中段撫紋

將眼部按摩器置於眼尾，劃8字型輕撫按摩，重複2次。

STEP 4：眼下緊實

使用眼部按摩器置於眼下，由眼頭到眼尾輕點壓4次，重複2次，幫助眼周循環。

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