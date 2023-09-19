換季敏感乾癢多　一瓶從臉擦到腳的萬用霜隨身攜帶好方便

記者李薇／台北報導

漸漸進入換季的時節，不僅衣櫥要換秋裝，保養品也要慎選，避免肌膚出現敏感問題，以下就盤點多款敏感肌適用的萬用霜，小小一瓶帶在包包裡面，臉部、身體都可以擦，當然要每天備好。



＃dermalogica德卡 防禦修護舒緩霜，50ml、售價2600元

美國專業護膚品牌德卡針對換季推薦全新的舒緩霜，裡面添加連皮膚科醫師都大推的神經醯胺複合物，搭配塔斯馬尼亞披針葉與黃細心根，可以幫助肌膚補水保濕，同時穩定失衡狀態，按壓式瓶身設計每一滴擠出來都是新鮮，一瓶就可以解決臉部、全身乾燥問題。

＃一理潤 神經醯胺舒敏集中修護霜，200ml、售價800元

由南韓美妝集團愛茉莉太平洋推出的全新敏感肌呵護品牌一理潤，在台灣上市就創下熱銷佳績，每3秒賣出一瓶，其中，神經醯胺舒敏集中修護霜更是超好用的萬用霜，不僅適合全家大小使用，哪裡乾癢就可以擦哪裡，真的從臉部用到身體都很方便，清爽不刺激的劑型，通過7項肌膚安全測試，質地一抹秒吸收，用過的人都覺得讚。

＃契爾氏 全面精準修復霜，50ml、售價1700元

從紐約社區藥房起家的契爾氏以高效保養守護女孩肌膚，日前更推出全新的全面精準修復霜，是一款溫和有效的萬用霜，小到眼周、唇周及臉部，大到手肘、膝蓋等全身部位，一條就可以搞定任何乾燥不適的狀況，內含膠體燕麥活萃、β-葡聚醣、菸鹼醯胺，搭配上獨家仿膚分層修復技術，更輕盈修護損害。