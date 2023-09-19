蔡詩芸為AQUAZZURA曬美腿「選鞋有2原則」　曝3歲女兒愛美行為

記者鮑璿安／台北報導

以鳳梨標誌打出名號的義大利鞋履品牌AQUAZZURA，台灣首店選在遠東百貨信義A13開幕，今（19日）邀請女星蔡詩芸以一身純白西裝氣勢登場，自信演繹旗下經典蝴蝶結款式高跟鞋Bow Tie，她坦言穿上美鞋心情非常好，自曝3歲半的女兒Katiya也遺傳到愛美基因，開始會穿媽媽的高跟鞋。

▲蔡詩芸出席義大利精品鞋履品牌 AQUAZZURA 活動，穿著經典款Bow Tie Mesh高跟鞋。（圖／品牌提供）

▲Bow Tie Mesh高跟鞋 。（圖／品牌提供）

蔡詩芸一直以來都是品牌愛好者，被問到私下會偏好哪種款式？她毫不猶豫選擇腳下這雙經典款Bow Tie Mesh高跟鞋，以若隱若現的網面皮革設計結合標誌性的小巧蝴蝶結元素，帶來童趣性感氣息，她認為不僅高度適中，造型也很百搭。就連3歲的女兒Katiya也藏不住愛美之心，常常穿上蔡詩芸的鞋子，讓她感到可愛又緊張，「她（Katiya）非常喜歡粉色、蝴蝶結，看到我工作時候的打扮，她就會覺得要跟媽媽一樣。」

▲蔡詩芸選擇高跟鞋的原則是舒適性和自信， Tequila 系列繫帶上的耀眼水鑽與精緻細跟成為穿搭亮點。（圖／品牌提供）

蔡詩芸選擇高跟鞋的原則是擁有舒適性和自信，兩者缺一不可，這次還演繹了 Gatsby Sling 與 Tequila 系列，均為品牌熱門款式，分別以細緻迷人的水鑽以及獨特繫帶遊走迷人腿部曲線。品牌以精緻珠寶盒為意象，將遠東百貨信義A13專門店打造成「全球唯一」粉紅概念店，蘊含現代的美國感性及拉丁風情。

▲Virgule 高跟鞋邁入60年，秋冬新款豹紋與蝴蝶結營造衝突美 。（圖／品牌提供）

同時，今年正逢法國鞋履品牌Roger Vivier 代表作「逗號鞋跟」Virgule 高跟鞋邁入60年，2023秋冬系列的Virgule在材質和元素之間流轉，豹紋和冰粉紅色、黑白對比色等色調，甚至融入秋冬專屬的粗花呢絨布，為腳尖增添質感。清新爽朗的Denim丹寧系列也並非夏季專利，淺色的水洗丹寧材質於鞋履、包款與配件設計上，搭配珍珠或閃亮水晶鑽扣顯得年輕化許多。這回RV Monogram 系列更帶來了方扣的升級版，略帶復古韻味的方扣花紋針織襪靴以老花圖騰搭配高筒元素重回60年代Disco風情，可見品牌對於經典元素的嶄新詮釋。





▲RV Monogram 系列（左）；清新爽朗的Denim丹寧系列（右）以珍珠或閃亮水晶鑽扣增添亮麗色彩。（圖／品牌提供）