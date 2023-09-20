蔡凡熙穿Gap自封「隨性帥」路線！約李沐挑戰「芋圓風穿搭」

▲李沐和蔡凡熙睽違2年再合體演繹秋季新裝，現場互虧展現好交情。

記者張毓容／台北報導 圖／記者屠惠剛、記者張毓容攝

新生代女星李沐和男星蔡凡熙曾於2年前共同擔任美式休閒服裝品牌GAP品牌好友，品牌19日舉辦2023秋季新品發表會，再度請來兩人回歸共同演繹。除了各自分享穿搭秘訣，私下就是好友的兩人現場互捧也互虧，展現好默契，像是蔡凡熙自封走「隨性帥」路線，李沐不客氣大笑；兩人更相約出遊時要挑戰「芋圓穿搭」，連顏色都現場分配好。

睽違2年再度回歸GAP品牌好友的李沐和蔡凡熙，不約而同都選穿秋季新品中的「潮流學院Modern Preppy系列」。李沐表示自己因為身材比較嬌小，所以在穿搭上通常都會以「合身短版上衣搭配寬鬆下身」，就會有拉長身材比例的效果，「像今天我穿的是有polo領的緊身上衣，搭配了一個很可愛的百褶裙，就有經典的感覺，再搭上大G LOGO的夾克，很俐落輕鬆又很保暖」。

而蔡凡熙透露以前曾學韓劇男主角以帽T搭配長版大衣，覺得看起來身材很挺拔、很帥，最近則很喜歡看BTS成員柾國（楨國）的穿搭，「他就是很美式休閒的穿搭，我覺得很好看」。李沐在旁加碼洩露「他（蔡凡熙）現在走一個『不覺得自己帥是最帥』的路線」，蔡凡熙則笑說「隨性帥啦～」說完自己也嘴軟大笑。

但他也表示自己的穿搭一直都很多元，會看場合適合穿什麼來改變穿搭，也因此衣服多到衣櫃很滿，更自曝他的衣櫃有彩虹的顏色，「我很喜歡買不同顏色的衣服來做搭配。」李沐也讚美「他穿粉紅色很好看！」蔡凡熙立刻自嘲「要挑啦～有些粉紅色會讓我看起來很黑」。

被問到看到喜歡的單品，會是包色派還是精挑細選派，李沐表示要看是什麼單品，像是今天身上穿的棒球外套雖然很喜歡，但畢竟是外套，她會挑選最適合自己的顏色來入手，而內搭的針織polo衫，她就會想包色，「喜歡的版型就會想全部都買下來！」蔡凡熙更秒答自己是會包色的人，「我很喜歡繽紛的顏色，通常都會隨著心情去看今天適合穿什麼」。

私下就是好朋友的兩人，過去雖因工作認識但彼此並不熟悉，近來則因擁有共同好友群而變熟，兩人也透露最近跟好友群有約要去九份玩。被問到出遊推薦的穿搭，蔡凡熙突發奇想「那我們就來一個九份風，把芋圓穿在身上」，李沐也附和要穿芋圓穿搭，更分配蔡凡熙服裝「那我穿黃色，你穿紫色，組成芋圓色！」

GAP今年秋冬保留品牌舒適、休閒的特性，為經典單品注入新風貌，推出多元風格的三大系列。蔡凡熙及李沐現場示範的「潮流學院系列」富有美式復古風格，加入落肩版型、大G Logo圖樣、拼色元素等創新設計，賦予棒球外套、開襟針織衫、格紋襯衫等經典學院風服飾潮流靈魂；「城市機能系列」融入防潑水、多功能口袋等機能設計，推出工裝外套、背心、拼接設計帽T、防風連帽外套等兼顧戶外機能與都會時尚的單品；「質感簡約系列」則是使用親膚布料搭配俐落剪裁輪廓，推出連身套裝、素色帽T、喇叭褲等簡約質感單品。

▲Ella、周湯豪出席代言包包品牌活動，周湯豪現場求問Ella瘦身秘訣。

先前台灣包包品牌ROBINWAY舉辦秋季新品發表會，現場以「多重城市」為主題打造出紅、黑兩種不同風格場景，請到代言人Ella陳嘉樺與周湯豪首度同台演繹，兩人現場也分享自己的選包搭配哲學。

受訪時兩人大方分享自己對包包的選擇搭配，Ella表示現在的包包不是只用來裝東西，而是在身上的一個「小裝飾」，所以包包的容量大小已經不是首要考量，能搭配不同的風格才是她看重的。周湯豪則提到，以男生而言，像是他自己出門會帶滿多東西，所以包包的方便性和實用性是挑選關鍵。