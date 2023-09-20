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喝檸檬水減肥又美白？營養師揭「真實作用」忽略1關鍵小心發胖

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▲▼ 檸檬水減肥又美白？營養師揭真實作用。（圖／達志示意圖）

▲檸檬水常被謠傳可以減肥、美白抗老，營養師一一說明。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

應該很多人都曾聽說過，每天喝檸檬水可以幫助減肥，還有美白、抗老的功效，加上口感清爽，不少女生都養成喝檸檬水的習慣。營養師谷傳玲就揭秘檸檬水有減肥、美白效果是誤傳，其實檸檬水最大的優點就是能幫助潤腸通便、讓人多喝水，但她也提醒有1個關鍵要注意，千萬別犯，以免發胖又傷身。

▲▼ 檸檬水減肥又美白？營養師揭真實作用。（圖／達志示意圖）

首先，針對很多女生都是衝著聽說檸檬水有減肥和美白效果，開始喝檸檬水，但營養師表示，其實檸檬水沒有任何能直接減重的效果，而且多喝皮膚也不會變白。雖然檸檬裡的維生素C有能抑制酪氨酸酶活性和減少黑色素產生的作用，但只加了一兩片少量鮮檸檬的檸檬水中，只會含有幾毫克的維生素C，含量少到可以說是微不足道的存在，當然也就很難有美白效果。

另外，網路上也謠傳檸檬水還有可以提高免疫力、預防感冒、延緩衰老等效果，但營養師提醒，這些功效連保健食品都不敢輕易聲稱，檸檬水當然也無法做到。

▲▼ 檸檬水減肥又美白？營養師揭真實作用。（圖／達志示意圖）

但檸檬水也不是一無是處，每天喝檸檬水可以幫助潤腸通便，不過這是因為水分讓糞便變得更柔軟，而不是因為檸檬的功勞。

所以如果是因為覺得白開水沒味道很單調，而不喜歡喝水的人，檸檬水確實是不錯的替代，但是要注意，千萬別加糖或是蜂蜜！營養師提醒，天天喝加了糖或是蜂蜜的檸檬水，會使血糖快速上升、讓胰島受累，長期下來就容易增加糖尿病的風險，也會增加額外的熱量，讓人容易變胖。

最後營養師也總結，檸檬水沒有任何神奇的保健功效，不過可以幫助讓人多喝水，只要別加糖或蜂蜜，還是滿推薦可以喝的。

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關鍵字：

檸檬水, 減肥, 美白, 作用, 效用, 迷思, 營養師

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