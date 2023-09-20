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ROSÉ愛犬搶風頭　瞇眼萌樣贏過仙氣主人

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▲▼Rose x Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ帶著愛犬Hank一起為Tiffany與她的聯名珠寶入鏡。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員ROSÉ近日與代言品牌Tiffany & Co.攜手，推出聯名限定膠囊系列Tiffany Lock ROSÉ珠寶，除了拍攝官方宣傳照，她還另拍了2組美照強力宣傳，她特別帶著愛犬Hank一起入鏡，她連換緞面細肩帶洋裝與浪漫蓬裙兩套造型，只見Hank乖乖趴在她身邊，甚至放鬆到瞇了眼，萌樣強壓ROSÉ風采。

▲▼Rose x Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ另一套緞面細肩帶洋裝搭Tiffany珠寶，愛犬Hank瞇眼模樣搶走她的風采。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

▲▼Rose x Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ疊搭兩個不同尺寸的Tiffany Lock ROSÉ限定膠囊系列項鍊，小型款108,000元，中型款197,000元。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

Tiffany Lock ROSÉ膠囊系列珠寶共有4件作品，以玫瑰金鑲嵌粉紅藍寶石的甜美設計，呼應ROSÉ的名字與形象，由於粉紅藍寶石象徵愛與力量，ROSÉ於是戴上新珠寶與愛犬Hank同框，輕撫牠的身體秀手上的戒指，多張照片中Hank甚至瞇起了眼睛休息，可愛模樣讓人融化，也讓人感受到ROSÉ與狗狗相處的美好，粉絲直呼「根本是專輯封面照」。

▲▼Rose x Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ身穿Monique Lhuillier紗裙洋裝與愛犬Hank合影，畫面浪漫。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

最讓粉絲稱讚的夢幻造型，是ROSÉ穿上美國奢華婚紗品牌Monique Lhuillier約20萬元的藍色平口蓬裙裝，上面點綴紅色花瓣，再疊搭2個不同尺寸的Tiffany Lock ROSÉ膠囊系列項鍊，散發靈動仙氣，Monique Lhuillier的禮服以甜美風著稱，劉詩詩與吳奇隆拍攝婚紗照時也選穿此品牌的浪漫白紗入鏡。

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關鍵字：

ROSÉ, Tiffany, BLACKPINK

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