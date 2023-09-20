韓韶禧、Jennie愛牌GANNI確定登台！最快明年初開幕　爆款笑臉T恤必收

記者鮑璿安／台北報導

來自哥本哈根的話題時尚品牌GANNI終於宣告進軍台灣！品牌跳脫傳統的北歐極簡風格，近年來掀起時髦人士追隨，包含賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）、韓韶禧、BLACKPINK成員Jennie等人的私服行頭都可見該牌身影，往後民眾入手當季單品不需要找代購，最快在2024 年初就會與大家見面。

▲GANNI哥本哈根門市。（圖／翻攝自IG、品牌提供）





▲韓韶禧穿著GANNI裙裝。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

GANNI繼進軍大陸及南韓後，亞洲第三站就來到台灣，由擁有KENZO、Isabel Marant、self- portrait的代理商惇聚引進，預計將在2024年初正式登台，目前門市的確切位置還未可知。GANNI於2009年由創意總監Ditte Reffstrup和首席執行官Nicolaj Reffstrup夫妻接手後，重新定義哥本哈根的時尚風格，捨棄極簡風貌，在GANNI設計語言中可見大量明亮的色彩以及新穎廓形。

▲GANNI以明亮的色彩以及新穎廓形打造話題單品，必收Bou Bag手袋。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

而GANNI之所以迅速走紅，也離不開名人在私服造型中帶貨，像是韓韶禧、Jennie都是品牌的粉絲。經典商品包括笑臉Logo T恤、使用Ohoskin純素皮革的Ganni Bou Bag手袋，包款運用編織手把搭配柔軟又略帶棱角的廓形營造辨識度，皆為不可錯過的品項。

▲Acne Studios全台首店確定在10月18日於台北信義新光三越A9館一樓登場 。（圖／品牌提供）

台灣時尚迷的選擇更加多元，瑞典知名時尚品牌Acne Studios確定在10月18日正式開幕，品牌由創辦人兼創意總監Jonny Johansson在1996年成立，創立初期他率先推出100條牛仔褲作為禮物送給身旁好友，沒想到意外成為進軍時尚圈的標誌產品。品牌寄托著簡約和複雜的雙重概念，旗下「人臉標誌」就是中庸美學的體現，不多不少的表情符號超有辨識度。隨後更憑著一抹清新粉色系、流蘇格紋針織圍巾等單品，默默成為Acne Studios的代名詞。