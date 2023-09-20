王陽明談風波說「沒有緣分」　中秋團圓與否「不知道」

▲王陽明出席「匠心･獨具」時間藝術展。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳雅韻／台北報導

王陽明和蔡詩芸結婚8年、育有1女，經常在社群曬恩愛的兩人被發現久未合體，兩人分居且鬧婚變的消息不逕而走，但據《鏡周刊》報導夫妻倆被讀者目擊帶著女兒到墾丁度假，昨蔡詩芸出席精品鞋活動未正面回應，僅說：「幸福是自己給的。」今王陽明出席「匠心･獨具」時間藝術展則說：「幸福是愛自己，我們私人的事情現在沒什麼可多說，We’ll be Okay，謝謝關心。」





▲王陽明熱愛收藏各式名錶。（圖／記者黃克翔攝）

針對婚變一事，王陽明表示維持之前說法，「我們會面對自己的事」，呼籲媒體資源不要浪費在他們夫妻倆身上，他回應蔡詩芸昨天的「幸福說」，認為幸福就是愛自己，心理健康很重要。被問及一家三口是否會在下周中秋節團圓？他語帶保留說：「不知道，可能有工作。」

而6月王陽明拍片砲轟瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼表）將他列入「AP黑名單」，對他不尊重，今出席獨立製錶展被問到是否已將AP錶賣光了？他說：「會慢慢在我的頻道曝光（動向）。」但直言雖然很愛Royal Oak皇家橡樹系列，但和AP已經「沒有緣分」。