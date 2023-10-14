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秀英機場「美拉德穿搭」秋冬必學　LV古銅色手袋散發時髦高級感

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實習記者劉于禎／綜合報導

微涼的秋天來臨！今秋正夯的「美拉德風」韓星也紛紛穿上了，大量的土色、棕色與咖啡色系作為主色調，穿搭新手也能輕鬆駕馭的搭配，綜觀眾家精品在秋冬推出的服裝與包款，以下幾款單品百搭又實穿，可以應付各種時尚風格。

Alex Perry

Rosé近日出席活動時，全身深咖啡色系展現不俗氣的高雅氛圍，選穿澳洲設計師品牌Alex Perry 2023秋冬系列的連身衣搭配迷你裙，絲絨材質結合深色系帶來一絲神秘感，服飾上的細小水鑽點亮細節，而這款連身衣附有袖套設計，Rosé選擇單穿露出肩頸線條，獨特的削肩剪裁也襯出其身材優勢，迷你裙與水鑽絲襪讓腿部線條看起來更美，完美示範高級性感。

▲Rosé在紐約出席活動穿上Alex Perry連身裙裝。（圖／翻攝自IG@roses_are_rosie）

▲Alex Perry咖啡 。（圖／記者陳美伶攝）

▲Alex Perry天鵝絨迷你裙、連身衣、水鑽絲襪（圖／Alex Perry官網）

Louis Vuitton

LV GO-14手袋經過重新演繹在秀場登場後就受矚目，經典的菱格交叉絎縫設計，就像菠蘿麵包般非常吸睛，艾瑪史東（Emma Stone）、華莎都搶先背上，秋冬首推古銅色，配上搶眼的金屬Twist轉鎖更是散發美拉德風的高級感，金屬鍊帶充滿低奢氣息，手拿方式輕鬆演繹時髦，讓你在各種風格中都可以隨心搭配。

 

▲LV GO-14手袋。（圖／翻攝自LV官網）

▲Louis Vuitton GO-14 MM手袋。（圖／ Louis Vuitton官網）

PRADA

秋天必備的針織毛衣，少女時代秀英早早就入手PRADA 2023秋冬系列絲質圓領毛衣，質感淺棕色印上Logo，非常的簡約大方，微涼的天氣就很適合單穿這一件，也可以搭配同色系單襟外套，經典千鳥格紋染上菸草棕，一穿上就能盡情展現率性復古風格。

▲▼美拉德精品。（圖／品牌官網、IG）

▲秀英穿PRADA絲質圓領毛衣、（右）單襟千鳥格紋外套。（圖／翻攝自IG@sooyoungchoi、PRADA官網）

Loro Piana 

少女時代秀英為義大利頂級品牌Loro Piana台北獨家限定店開幕活動及巡迴見面會最終場，在12日抵台，機場穿搭以皮革短夾克搭人字紋寬鬆西裝褲現身，全身美拉德色系洋溢滿滿高級感，腳踩REBECCA芭蕾平底鞋，肩背BALE BAG迷你粒紋小牛皮包，大地色與粉色搭配視覺溫和又不失女神風範，十足質感的秋冬穿搭範本。

▲秀英 。（圖／品牌提供）

▲秀英抵台，穿著Loro Piana秋冬系列單品 。（圖／品牌提供）

▲秀英 。（圖／品牌提供）

▲（左）GIUBB ROLDANI 皮革短夾克、（右）ANISTON 人字紋Overcheck西裝褲。（圖／品牌提供）

關鍵字：

秋冬, 穿搭, 美拉德

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