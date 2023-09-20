新店裕隆城今下午3點試營運！250品牌、3.3萬坪超大空間　吃美食逛到爽

▲新店裕隆城9月20日試營運。（圖／公關照）

記者蔡惠如、林明瑋 / 台北報導

新店裕隆城將在今天（9/20）下午3點開始試營運，9月28日正式開幕，總面積3.3萬坪，為新北市最大的購物商場，吃喝玩樂全包，不只新店鄰近居民敲碗期待，就算日常活動區域稍遠、要花上些交通時間的人，也想前往一探究竟。

今年是裕隆集團70周年，首度跨足零售業的「裕隆城」話題十足，其中的「誠品生活新店」佔了商場絕大部分，同時也是誠品生活在亞洲的最大店，佔地1.9萬坪，囊括了1至4樓，有250個品牌進駐，5樓有許多裕隆集團相關品牌，包括創新餐飲「TOK盡興食光」、嘉裕Carnival全新概念店、台元紡織旗下的「TY SELECT生活風尚概念店」集結EMPORIO ARMANI、A|X ARMANI EXCHANGE、EA7以及自創丹寧服飾品牌TAI YUEN等，6、7樓則為IMAX入主的威秀影城，等於吃喝玩樂全包，待上一整天也沒問題。

▲挑高的空間顯得大器。

誠品生活新店以「立體微型城市」為概念，主打戶外咖啡座、露天啤酒吧，由於緊鄰7千坪生態公園，可看到生態綠景，並強調親子與寵物友善。咖啡品牌CAFE!N X Helinox、星巴克位於落羽松廣場，虎頭山秘境咖啡NxCoffee則是首次進駐商場，誠品酒窖定期推出專業品酒體驗課程與多元活動、金色三麥及默爾pasta&pizza也設置露天啤酒吧，並延長營業時間至深夜。

館內美食比例高，有近20家大型主題餐廳、近百家多國美食料理進駐，還有不少為首度插旗新北的特色餐飲，例如誠品行旅餐飲團隊打造的「聚聚樓」、全新店裝風格的點點心、瓦城、新馬辣、涓豆腐、時時香、燒肉chacha、NINI尼尼義大利餐廳、樂天皇朝、TGI FRIDAYS、金色三麥、蘇杭365餐酒館等，想吃什麼都有，相當齊全。

▲眾多連鎖咖啡、美食進駐。

服飾用品也是重點，不少日系品牌都能找到，包括UNIQLO、niko and...等皆以旗艦型規格打造，逛起來更舒適，studio CLIP、GLOBALWORK等連鎖品牌也在其中，還有日本最大二手商店2ndSTREET，主打將從日本直送逾5千件精選商品，店內也同步提供收購服務。

誠品書店位於4樓，30米挑高天井、長達50米的閱讀大道都很吸睛，另打造「全球讀影專區」即時推薦影視小說及動畫作品，以及親子共讀的「探索小學校」，全台最大的黑卡會員專屬空間eslite premium則近鄰書店旁，融合戶外野花園露台打造安靜空間。

除了美食、服裝、書店之外，還有韓系攝影、生鮮超市、鞋包保養等，連QBHOUSE東京平價快剪、日本知名藥妝通路「松本清」都有，一站就能完成生活中所有需求。

▲書店挑高空間十分舒適。