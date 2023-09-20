fb ig video ETtoday search mobile

新店裕隆城今下午3點試營運！250品牌、3.3萬坪超大空間　吃美食逛到爽

>

▲誠品生活新店,新店裕隆城,誠品書店。（圖／誠品提供）

▲新店裕隆城9月20日試營運。（圖／公關照）

記者蔡惠如、林明瑋 / 台北報導

新店裕隆城將在今天（9/20）下午3點開始試營運，9月28日正式開幕，總面積3.3萬坪，為新北市最大的購物商場，吃喝玩樂全包，不只新店鄰近居民敲碗期待，就算日常活動區域稍遠、要花上些交通時間的人，也想前往一探究竟。

今年是裕隆集團70周年，首度跨足零售業的「裕隆城」話題十足，其中的「誠品生活新店」佔了商場絕大部分，同時也是誠品生活在亞洲的最大店，佔地1.9萬坪，囊括了1至4樓，有250個品牌進駐，5樓有許多裕隆集團相關品牌，包括創新餐飲「TOK盡興食光」、嘉裕Carnival全新概念店、台元紡織旗下的「TY SELECT生活風尚概念店」集結EMPORIO ARMANI、A|X ARMANI EXCHANGE、EA7以及自創丹寧服飾品牌TAI YUEN等，6、7樓則為IMAX入主的威秀影城，等於吃喝玩樂全包，待上一整天也沒問題。

▲挑高的空間顯得大器。

誠品生活新店以「立體微型城市」為概念，主打戶外咖啡座、露天啤酒吧，由於緊鄰7千坪生態公園，可看到生態綠景，並強調親子與寵物友善。咖啡品牌CAFE!N X Helinox、星巴克位於落羽松廣場，虎頭山秘境咖啡NxCoffee則是首次進駐商場，誠品酒窖定期推出專業品酒體驗課程與多元活動、金色三麥及默爾pasta&pizza也設置露天啤酒吧，並延長營業時間至深夜。

館內美食比例高，有近20家大型主題餐廳、近百家多國美食料理進駐，還有不少為首度插旗新北的特色餐飲，例如誠品行旅餐飲團隊打造的「聚聚樓」、全新店裝風格的點點心、瓦城、新馬辣、涓豆腐、時時香、燒肉chacha、NINI尼尼義大利餐廳、樂天皇朝、TGI FRIDAYS、金色三麥、蘇杭365餐酒館等，想吃什麼都有，相當齊全。

▲眾多連鎖咖啡、美食進駐。

服飾用品也是重點，不少日系品牌都能找到，包括UNIQLO、niko and...等皆以旗艦型規格打造，逛起來更舒適，studio CLIP、GLOBALWORK等連鎖品牌也在其中，還有日本最大二手商店2ndSTREET，主打將從日本直送逾5千件精選商品，店內也同步提供收購服務。

誠品書店位於4樓，30米挑高天井、長達50米的閱讀大道都很吸睛，另打造「全球讀影專區」即時推薦影視小說及動畫作品，以及親子共讀的「探索小學校」，全台最大的黑卡會員專屬空間eslite premium則近鄰書店旁，融合戶外野花園露台打造安靜空間。

除了美食、服裝、書店之外，還有韓系攝影、生鮮超市、鞋包保養等，連QBHOUSE東京平價快剪、日本知名藥妝通路「松本清」都有，一站就能完成生活中所有需求。

▲誠品生活新店,新店裕隆城,誠品書店。（圖／誠品提供）

▲書店挑高空間十分舒適。

►大台北3間「破萬坪商場」明年底前逛起來！主打特色一次看

►2023全台百貨周年慶檔期整理包　提早規劃下半年購物季

 

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

裕隆城, 誠品生活, 新店裕隆城, 誠品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

最寵老婆的3大星座男！Top 1洗衣煮飯都OK　全方位疼愛太太

最寵老婆的3大星座男！Top 1洗衣煮飯都OK　全方位疼愛太太

越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感

越吃頭髮越多的5種食物！鞏固毛囊、抑制出油都有感

看似無害其實「扮豬吃老虎」星座Top 3 ！　第一名演技派讓人卸下心防

看似無害其實「扮豬吃老虎」星座Top 3 ！　第一名演技派讓人卸下心防

安格斯12星座一周運勢9／18－9／24　巨蟹強大情敵出現、天秤別硬碰硬 RIMOWA X Tiffany登機箱鑽石面放閃　迷你箱73,500元入手 蔡凡熙穿Gap自封「隨性帥」路線！約李沐挑戰「芋圓風穿搭」 蔡詩芸爆婚變後首現身回應　「幸福是自己給的」曝現階段心情 能躺絕不坐「史上最懶惰」3大星座！Top 2外表光鮮亮麗　讓人猜不出 Jennie同款時髦系「銀色球鞋」必收！　情侶鞋首選這雙 星巴克9／18起「全天全品項兩杯6折」　用手機做一件事就能享優惠

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面