卡地亞65條金珠繞出摩登手環　舞蹈家許芳宜視為小淘氣

▲舞蹈家許芳宜佩戴Cartier Libre-Tressage 黃K金鑽石系列手環及戒指。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）揮灑天馬行空創意、挑戰工藝的Cartier Libre系列，多年來深受收藏家喜愛，今年迎來第14章的限量作品Tressage創意珠寶系列，全球僅限4個市場販售，台灣被選為亞洲唯一，今於台北101專賣店正式揭露呈現金和寶石等硬質材質猶如幻化為柔軟而扭轉的造型珠寶，舞蹈家許芳宜搶先鑑賞，透露每一件作品在她眼中猶如小淘氣，永遠猜不透卡地亞會給什麼驚喜，對於金珠手環與戒指尤其感興趣，笑稱：「每一顆小金珠都經過悉心拋光打磨成屬於自己的樣子，對照我的歷程也是如此。」



▲Cartier Libre系列Tressage黑曜石鑲鑽戒指，1,330,000元。



▲Cartier Libre系列Tressage珊瑚鑲鑽戒指，2,560,000元。

首度在台亮相的卡地亞Cartier Libre—Tressage創意珠寶系列共有4種樣式，各有戒指與手環款式，分別為扭索狀的珊瑚與鑽石和K金編織而成的鍊條作品、鑲嵌黑曜石款式，以及扭索紋金質與金珠裝飾設計，令人驚嘆的是鑲嵌寶石款式的每一顆珊瑚或黑曜石，都經過精算與精準切割，創造出如鑽石練纏繞於完整寶石的效果。

品牌同時邀請來自義大利的工匠，揭曉5種尺寸金珠構成的戒指與手環奧秘，以手環為例先以金屬結構為基底，讓65條金珠串交疊成4層，最上層的珠串還可靈活輕晃，不僅展現精湛工藝，也增添佩戴樂趣。





▲Cartier Libre系列Tressage金珠手環，1,900,000元。

▲Cartier Libre系列Tressage黃K金鑲鑽手環，2,730,000元。

法國珠寶品牌Boucheron也同步於嶄新開幕的台北101精品店，舉辦高級珠寶展，亮點為多件首度登台亮相的標誌性問號項鍊、新款Plume de Paon孔雀羽毛系列，以及以總店所在地、巴黎芳登廣場八角造型為設計靈感的祖母綠耳環、海水藍寶石戒指等，總值近15億元。







▲Boucheron高級珠寶系列Col Émeraudes耳環鑲嵌鑽石、祖母綠、黑色縞瑪瑙和白水晶，18,000,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲Boucheron 高級珠寶系列Vendome Liseré海水藍寶戒指，5,300,000元。