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新店裕隆城搶先開箱！櫃位開8成、下午3點營運民眾等不及11點就到

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記者李薇／台北報導

「亞洲最大」誠品新店裕隆城20日試營運，早上11點就有不少民眾攜家帶眷前來朝聖，現場等到下午3點才能入場，整個店面樓層櫃位開設大約8成，僅1樓香氛美妝櫃位開一半左右，還有一半尚未裝潢完成，像是CAFE!N、SABON、Jo Malone等都還沒進駐，想要擁有更舒適的逛街體驗，可以等開幕會更完整。

▲▼籌備許久全台最大誠品商場於9/20在新店裕隆城正式開幕。開幕前開放媒體搶先入內開箱體驗最美誠品。（圖／記者湯興漢攝）

▲誠品新店裕隆城20日試營運。（圖／記者湯興漢攝）

位於新北市新店中興路三段的誠品新店裕隆城，在20日下午3點開始試營運，9月28日正式開幕，總面積3.3萬坪的空間，被稱為是「亞洲最大的誠品」，一進大門挑高的樓層設計，建築師蕭博文在店內中央打造設計感12公尺圓弧穹頂，宛如朝聖之路的風格，書店內部則是利用30公尺挑高天井注入自然採光，給人舒適放鬆的閱讀感受。

▲▼籌備許久全台最大誠品商場於9/20在新店裕隆城正式開幕。開幕前開放媒體搶先入內開箱體驗最美誠品。（圖／記者湯興漢攝）

▲10公尺高兔子太極尼尼相當可愛。（圖／記者湯興漢攝）

新店裕隆城目前總共有三家企業經營，地下1到4樓的空間是由誠品租下、5樓由裕隆自行經營，6到7樓則是威秀影城，總共多達250個品牌進駐；實地體驗確實也可以感受到樓層店鋪的不同，地下1到4樓比較有百貨的輕奢氛圍，比如頂奢髮品ghd、韓系品牌STUDIO DOE、MOROCCANOIL，5樓則是走居家生活必需為主，像是宜得利、寶雅、MUJI無印良品等等，更為輕鬆居家。

▲▼籌備許久全台最大誠品商場於9/20在新店裕隆城正式開幕。開幕前開放媒體搶先入內開箱體驗最美誠品。（圖／記者湯興漢攝）

▲整間店面充滿綠意氛圍。（圖／記者湯興漢攝）

這次在誠品在新店裕隆城的裝潢上，特別重視綠意化的設計，不僅引入自然採光，在各樓層也設有戶外「野花園」露台，旁邊更是緊鄰7000坪的綠湖生態公園，非常適合家庭親子享受歡聚時光的好去處；另外，在商城對面雖有量販百貨家樂福、美食選擇眾多，但兩間店面餐廳幾乎不重複，新店裕隆城更是有獨家養心沙龍、聚聚樓、點點心、金色三麥等等，讓消費者多了更多的選擇，而且停車方便，更顯出好機能。

▲▼籌備許久全台最大誠品商場於9/20在新店裕隆城正式開幕。開幕前開放媒體搶先入內開箱體驗最美誠品。（圖／記者湯興漢攝）

▲具有設計感的誠品建築穹頂。（圖／記者湯興漢攝）

9月28日至10月10日誠品會員全店單日消費滿5000元送500元，指定香氛保養滿8000元送300元，指定家電滿1萬送1000元電子抵用券，搭配街口、LINE PAY、悠遊付可以享最高10%加碼回饋；9月30日更響應「24X245燦爛相傳」計畫，4樓書店24H不打烊。

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