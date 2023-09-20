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頂奢行李箱隨手拍都是大片！全白皮革配鉚釘太仙了

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記者李薇／台北報導

出國必備好看的行李箱，可以營造出時尚的出行氛圍，以下就盤點多款厲害的頂奢箱包，擁有「網美魂」一定要必備的絕美行李箱，推出們立刻都成為時尚焦點。

＃Samsonite RE.CLASSIC 28吋四輪行李箱，售價24300元

▲行李箱,Samsonite,BRIC`S,CROWN,出國。（圖／品牌提供）

國際行李箱大廠Samsonite這次推出高級頂奢的質感美箱，純白或是純黑設計搭配金屬鉚釘以及優雅復古的真皮繫帶，擁有鋅合金對稱防撞角、牛皮製手提把及高質感個人化吊牌，還配備創新Aero-Trac II專利減震懸掛滾珠軸承輪，可大幅減少滑動時的震動，打造安靜絲滑的旅行體驗，重點是同色系質感的行李箱真的美出新高度。

＃BRIC'S Bellagio2 前開拉鍊登機箱，售價21800元

▲行李箱,Samsonite,BRIC`S,CROWN,出國。（圖／品牌提供）

深受好萊塢明星喜愛的箱包品牌BRIC’S，也是質感行李箱首選，怕摔的話當然登機箱是必擁有的可愛選擇，箱殼使用德國生產的最高品質Makrolon PC塑膠，既耐衝擊又有彈性，手把、護角，正面飾條搭配的是義大利小牛皮，輪子使用的是與日本hinomoto共同開發的滾珠軸承構造的橡膠輪，極度安靜並能減低行走摩擦。 

＃CROWN BOXY前開框架拉桿箱

▲CROWN,LOJEL,行李箱,旅行,出國,。（圖／品牌提供）

「CP值之王」CROWN向來以大容量、親民價格深受許多粉絲喜愛，這次更是推出超可愛的棉花糖粉紅色，不到萬元就可以拿26吋超實用尺寸，當然適合小資族，條紋設計拎出幾場直接大片等級，穿搭簡約也很可愛，有多個方塊口袋可以收納護照、登機資料、車票等小物，實用度超高。

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關鍵字：

行李箱, Samsonite, BRIC’S, CROWN, 出國

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