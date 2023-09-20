3個「寶藏級保養原料」　利尻昆布動員全島、乳木果油是天然聖品

文／女子學

古代常以「天山雪蓮」作為朝廷進貢名品，以天山雪水滋養而成，珍稀程度非同凡響，因而被封為古代逸品。回到現在，全球化的社會下，世界各地的珍稀名品一一被發掘，有些也因其天然、益於人體而被譽為保養品中的寶藏。

編輯今天精選3個世界上的頂級原料，經由原產地得天獨厚的自然條件，賦予了它們獨一無二的特性，有的帶動全村在地經濟，成為當地的國寶，有的更被作為高級保養品暢銷全世界。

▲日本利尻島。（圖／Pixta）

日本北海道｜利尻昆布



利尻島位於日本北海道的最北端，因環境保育，利尻島源頭湧出的「甘露泉水」位列日本明水百選之中。用這樣富含礦物質且純淨湧水滋養的海膽及利尻昆布，更是世界聞名，廣受喜愛。

▲日本昆布有90%產地都來自北海道。（圖／北海道新聞）



日本昆布有90%產地都來自北海道，又以利尻昆布為最頂級逸品，每到「昆布漁」漁穫季，可說是全島大動員，不分老小都會在凌晨2、3點起床，趕在黃金時段鋪曬昆布，甚至有些學校允許學生們可以晚上課，畢竟利尻昆布可說是全島的寶藏呢！但或許因為太過珍稀，利尻昆布多直接被高級的料理餐廳收購，很少出現在市面上。

▲利尻昆布白髮染。（圖／黑淬絲官網）



即使經過長時間曝曬，利尻昆布仍保有水潤光澤，無疑是北海道純淨海洋帶來的珍寶，也因此，所提煉出的保濕精華，更可用以滋潤肌膚、提升保濕度、以及修復受損髮質。墨之君利尻昆布白髮染含有褐藻醣膠、海藻酸等植萃成分。其強大保濕力，在染髮過程中保護髮絲，讓染後的頭髮柔順有光澤，並保有淡淡香氣。

▲乳油木是非洲特有樹種。（圖／forestsnews）



非洲布吉納法索｜乳油木果油



乳油木又被稱為「生命之樹」，是非洲特有樹種，且只能野生生長，無法人工栽種，況且樹齡至少要五十年才會結果實，因此乳油木的果油可說是全天然，且珍稀的自然寶藏。

▲乳油木果油。（圖／Unsplash）



乳油木果油是非洲人常用的保養品，像在西非的布吉納法索不時有沙塵暴、又日曬強烈，肌膚容易乾燥受損，但乳木果油的脂溶性修護特性，可充分滋潤肌膚、減少乾裂，是當地人的保養聖品。況且在當地都由女性負責生產乳木果油，大幅帶動在地經濟，兼具經濟及美容價值的乳油木果油，因而獲得「女人的黃金」之美譽。

▲歐舒丹乳油木果油系列。（圖／FB@L’OCCITANE en Provence）



歐舒丹的乳油木果油系列產品，從1980年來就跟布吉納法索婦女合作，如今已超過1.7萬名女性加入，公平交易的承諾之下，使當地居民大大受惠。從臉部到身體的系列產品，讓乳油木果油為肌膚覆上一層天然保護膜。

▲台南關子嶺泥漿溫泉。（圖／台南旅遊網）

台南關子嶺｜泥漿溫泉

台南關子嶺是個老少皆宜的好去處，不僅可以一家大小逛老街賞山景、享用著名的甕窯雞，更能泡溫泉，可說是一日遊的隱藏聖地。

什麼？泡溫泉有什麼特別？編輯這裡講的可是獨有的泥漿溫泉！這個比日本的壓縮機還要稀有的泥漿溫泉，在全球少之又少，不過其中一處竟坐落在台灣關子嶺！

關子嶺的泥漿溫泉有「黑色國寶之稱」，含稀有元素鐳，可修復受損老化組織、促進膠原蛋白增生，細緻的磨砂分子更可有效去角質，比起一般溫泉能放鬆身心、促進血液循環之餘，泥漿溫泉更達到了美白效果，所以泡溫泉時，為了他好，請大膽地把泥巴塗在朋友的臉上吧。

▲顏璽溫泉系列保養。（圖／FB@顏璽）



顏璽的溫泉系列保養品便是採用關子嶺的泥漿原料製成，並添加草本植物萃取成分，利用泥漿的多種礦物質淨化毛孔、調理肌膚之餘，再以植萃成分強化保濕，用天然元素將肌膚細緻地呵護。

雖然我們無法親臨世界各地，感受所有大自然的寶藏，但透過各式產品推出，將珍稀原料結合需求，我們也能將自然的餽贈好好地收藏在美麗的肌膚上。

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