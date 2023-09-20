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中秋節不發胖秘訣：生菜包肉促消化、薄鹽醬油取代烤肉醬

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記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

月圓人團圓，一年一度的中秋佳節將至，也是許多人返鄉與親朋好友聚餐的好時節，但究竟要怎麼吃才不會腫一圈呢？NISORO HEALTH 健康營養管理總監張皓婷提醒，關鍵是控制「糖分、納」的攝取。

▲中秋,飲食,月餅,柚子,健康。（圖／達志示意圖）

Tips 1：月餅一天最多吃一顆

中秋節最應景的點心之一就是月餅，油亮的酥皮與鹹香的內餡更是讓人一顆接著一顆停不下來。然而，外層的酥皮可說是澱粉與油脂炸彈，往往比內餡有更高的熱量，一顆月餅的熱量相當於至少一碗白飯。

Tips 2：以「生菜包肉」取代「吐司夾肉」

吐司夾肉是許多人的最愛，可說是烤肉時必備的組合，但吐司屬於精緻澱粉的一種，且具有高升糖指數容易被轉化為脂肪囤積在體內，張皓婷建議，若要吃烤肉吃得健康又盡興，可以清洗乾淨的美生菜、萵苣等蔬菜夾著肉片吃，除了能降低烤肉的油膩感，也能補足膳食纖維的攝取量。

Tips 3：以薄鹽醬油搭配蔥、薑、蒜等辛香料取代烤肉醬

市售的烤肉醬往往是「高鈉炸彈」，除了容易引發水腫，也容易引發高血壓等慢性疾病，張皓婷推薦，以薄鹽醬油搭配蔥、薑、蒜等天然辛香食材，可依喜好再加入些許檸檬汁、柳橙汁為沾醬提味，不僅比烤肉醬清爽，還能減少鈉含量攝取。

▲中秋,飲食,月餅,柚子,健康。（圖／達志示意圖）

Tips 4：柚子糖分高，4片＝1份水果，應適量攝取

柚子除了有豐富的維生素與膳食纖維，酸甜多汁的口感更是讓人一瓣接一瓣，一不小心就吃了大半顆，雖然柚子富含營養元素，但其高甜度也代表糖分不容小覷，一克的糖熱量約為4大卡，若吃了200克的柚子，就等於攝取了800大卡，相當於兩碗白飯，建議一天以4片柚子為限，就能避免發胖危機。

Tips 5：以無糖茶、氣泡水取代汽水、可樂

汽水可樂擁有清爽的口感，是烤肉聚餐必備的飲料，然而其中的糖漿也隱藏了許多熱量危機，每100克的可樂就有將近40卡熱量，即使換成零卡可樂，代糖也會刺激引發食慾的激素分泌，導致越吃越多，不可不慎，建議以無糖茶或氣泡水取代汽水，除了保有清爽的口感之外，也能喝得健康、解油膩。

▲中秋,飲食,月餅,柚子,健康。（圖／達志示意圖）

Tips 6：避免聚餐過度進食，原來還有這招：進食順序很重要！

吃完大餐難免會有進食過度、消化不良的問題，張皓婷建議從「進食順序」著手，肉、菜、澱粉、水果，優先攝取肉類與蔬菜除了能增加飽足感，也能避免過度攝取澱粉與糖分；另外，蔬菜中的膳食纖維能提高腸胃中食物團的黏稠度並延緩消化速度，除了能延長飽足感之外，更有助於穩定餐後的血糖值。

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關鍵字：

中秋, 飲食, 月餅, 柚子, 健康

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