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Red Velvet Wendy新髮型再創「短髮天花板」　太妍層次剪不退燒

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文／美人圈

韓國女星是觀察髮型趨勢的第一手流行指標！從近期的熱播韓劇、歌手回歸造型都可以看出，2023年短髮依舊超夯，許多女團都紛紛換上短髮回歸，像是IVE安俞真、Red Velvet Wendy，演員朴珪瑛、蔡秀彬也都成為短髮範本，一起往下看看2023明星短髮範本吧！

2023明星短髮範本

安俞真：層次短髮

韓國女團IVE的安俞真先前在《Biong Biong地球娛樂室》就提到想剪短頭髮，心心念念的她終於如願，近期以短髮造型亮相，瞬間在韓國論壇上成為熱門話題！安俞真這款短髮以層次為重點，搭配上瀏海相當修飾臉型，雖然有不少網友覺得她還是長髮比較美，但是不得不說她這款層次短髮真的相當減齡，整個人變得像是洋娃娃般活潑靈動。

▲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲IVE 安俞真。（圖／IG@_yujin_an）

Wendy：外翹短髮

Red Velvet的Wendy臉蛋小巧精緻、又擁有立體深邃的五官，自從剪了一頭層次短髮，更是被韓網封為短髮範本，也連帶帶火這款髮型、甚至被稱為「Wendy Cut」！新曝光的造型更加俐落，在高層次的髮尾多了些外翹的捲度，搭配空氣瀏海顯得更加減齡顯嫩，不僅可以夾上髮夾，或是綁成半頭、馬尾等增加造型感，同時也很修飾臉型線條。

▲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲Red Velvet Wendy。（圖／IG@todayis_wendy）

朴珪瑛：一刀切短髮

朴珪瑛在《絕世網紅》飾演初踏入網紅浮華名利場的女主角「徐雅莉」，劇中頂著這頭一刀切真的不要太好看！一刀切短髮俐落的線條帶出率性感，約落在肩上的長度可以順著抓出微微外翹的造型，更顯帥氣俐落，同時也推薦搭配齊平的瀏海造型，不僅對臉型包覆效果高，也相當顯小臉，完全就是顯瘦短髮範本！

▲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲朴珪瑛。（圖／IG@lavieenbluu）

蔡秀彬：低層次C字捲

蔡秀彬先前在韓劇《閃耀國度》中飾演從小就喜歡美的事物的精品公關公司科長「表志恩」，劇中蔡秀彬的髮型是這款在髮尾保有一點層次感的C字捲，稍微帶點外翹弧度在搭配上碎髮瀏海，不僅相當修飾臉型也十分減齡。劇中時而將瀏海放下或旁分、可以輕鬆駕馭不同風格，而且也相當不挑人，根本是短髮界的教科書。

▲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲蔡秀彬。（圖／IG@soobinms）

太妍：層次剪

精靈女王太妍真的是髮型範本，無論是各種精靈系白金髮色、玫瑰金長髮或近期的層次短髮都可以駕馭！這款髮型在中低段打薄、將層次推高，讓髮型整體更加蓬鬆輕盈，再另外搭配上耳側的鬢角瀏海，臉型馬上小一圈！這款短髮也不挑瀏海，像是八字瀏海、空氣瀏海、甚至是稍微偏厚實的娃娃瀏海都很推薦，甜美可愛或是帥氣率性都可以妥妥的駕馭！

▲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲太妍。（圖／IG@taeyeon_ss）

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關鍵字：

美人圈, 短髮, 髮型

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