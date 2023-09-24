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舒淇威尼斯影展白襯衫穿搭美翻！5種小技巧　基本款天天穿也不膩眼

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文／美人圈

紅毯一定要穿得夠浮誇、華麗才能脫穎出眾嗎？49歲女星舒淇日前亮相威尼斯影展擔任評審，便以一身隨性慵懶的打扮直接成為眾家攝影師搶拍焦點！舒淇這回身穿Valentino 2023秋冬高訂系列開秀Look現身，俐落剪裁白襯衫搭配水洗質感的復古丹寧褲裝，完美展現優雅奢華美學。但明明都是基本款白襯衫，為何舒淇穿就是比較有型？今番也加碼整理出5種讓白襯衫不無聊的穿搭小技巧，先筆記起來就對了。

▲白襯衫。（圖／翻攝自IG）

▲白襯衫。（圖／翻攝自IG）

▲舒淇身穿的Valentino「復古丹寧」褲裝，由80種靛藍色光珠縝密地排列在絲綢布料上 ，以此呈現出水洗質感，耗時手工4周完成。（圖／Valentino）

白襯衫不無聊穿搭小技巧

1、紮進褲子

第一招可以說是最簡單、同時顯瘦最有感的白襯衫穿搭技巧，就算你是穿搭初學者也能立刻展現高級時髦感！女孩們可以像舒淇、楊謹華將白襯衫紮進去牛仔褲或西裝褲裡，記得不要死死往內塞，稍微放出一些布料讓整體看上去比較有垂墜感，凸顯腰身又能拉長比例，非常顯瘦。還有一點要注意的是，可以把白襯衫扣子稍微解開形成V領的效果，微微露出的迷人鎖骨線條超撩人。

▲白襯衫。（圖／翻攝自IG）

▲紮進褲子顯瘦最有感。（圖／Valentino、IG@cheryllovel0ve）

2、選擇Oversized尺寸

寬鬆版型白襯衫可以大大削弱原本拘謹正式的感覺，不論是直接作為裙子營造出下衣失蹤的造型，還是搭配熱辣短褲或牛仔褲都很有態度！建議可以把袖口捲上去一、兩摺或是下擺留幾顆扣子不要全扣，整個人會更顯俐落大方。

▲白襯衫。（圖／翻攝自IG）

▲寬鬆版型白襯衫。（圖／IG@patricia_meimei、@sooyoungchoi、@solarkeem）

3、下擺綁個小結

寬鬆的襯衫下擺綁個小結不但有收腰修身效果，還能有效轉移目光，讓整體造型多了一絲心機小亮點！但有點要注意的是，如果想綁出剛好落在腰部的結，襯衫下擺最好要選擇蓋臀的長度。

▲白襯衫。（圖／翻攝自IG）

▲綁個小結增加時髦亮點。（圖／IG@aohsuehfu、@rooosyzhao1109）

4、當作外搭穿

若是覺得單穿白襯衫略顯單調乏味，不如在裡面內搭一件小背心、短版上衣甚至是洋裝，立刻呈現出截然不同的氛圍！多層次的疊加不但修飾身材，還可以讓穿搭豐富度提升！建議可以把白襯衫隨性披掛於身上穿，露出一側肩膀會看上去性感又率性。

▲白襯衫。（圖／翻攝自IG）

▲白襯衫當外搭穿更顯率性感。（圖／IG@rilaccoco、@solarkeem）

5、選擇短版款式

可別小看白襯衫下擺整整少了「那一節」，切齊腰線的長度可以製造出一種腰線上移的錯覺，同時拉長雙腿比例，小隻女立刻擁有宛如超模的高挑身高！且微微露出纖細螞蟻腰也性感的恰到好處，是男生都會忍不住把目光停留在你身上啦！

▲白襯衫。（圖／翻攝自IG）

▲短版款式是必備。（圖／IG@rilaccoc、@jennierubyjane、@patricia_meimei）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

美人圈, 舒淇, 白襯衫, 穿搭

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