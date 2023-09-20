新店裕隆城下午湧人潮！木柵民眾特地來探路　搶逛新商場不嫌遠

記者李薇／台北報導

誠品新店裕隆城20號試營運，現場吸引不少民眾前來搶先逛，早上11點多就已經有不少民眾前往，打算搶先逛，但不知下午3點才開始營運，導致撲空，還有人從木柵地區特別想要來探路，更是稱讚「這是文山新店地區最大的百貨公司」，可見相當期待。

▲新店裕隆城吸引不少人搶逛。（圖／記者李薇攝）



28日才開幕，不少民眾趁著20日試營運的時間，紛紛到新店裕隆城搶先逛，早上11點就陸陸續續有不少家庭客出現，但因為下午3點才開，只好先到附近繞繞，打算下午再衝；更有民眾特地從木柵地區過來，就是打算看看新商場的規模跟搶好康，直到下午3點開幕，現場聚集大約40多人左右，但因佔地廣大，不至於出現擁擠現象，但人潮也算是不少，有民眾也擔心，營運當天會湧現人潮，所以今天提早先來看看。

▲新店裕隆城下午2點左右人潮還不明顯。（圖／記者李薇攝）

這次新店點開幕對於附近居民食衣住行是一全新選項，但距離捷運站稍有距離，所以店家也特別規劃了接駁車，可以直接乘坐到大坪林站，即使不住在附近，搭乘大眾運輸工具也可以輕鬆抵達。

▲新店裕隆城現場還有接駁車到捷運大坪林站。（圖／記者李薇攝）

以這次開幕的誠品新店裕隆城來說，雖然規模很大，但其實引進的品牌比較傾向居家百貨類型，以日系連鎖服飾品牌niko and…、Studio CLIP、MUJI、UNIQLO等等為主要大宗，還有MIT的品牌綠藤生機、SAWAA、Bonny&Read、VACANZA等等，相較於國際精品較少，像是Jo Malone、MOROCCANOIL、ghd等。