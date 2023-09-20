范少勳自封女兒傻瓜甘願變圓點控　宋芸樺曝「一個人逛街很恐怖」

記者鮑璿安／台北報導

Marc Jacobs全台首間全新概念店進駐信義區，今（20日）邀宋芸樺、范少勳逛店並演繹秋冬新裝，剛升格新手爸爸的范少勳自封是「女兒傻瓜」，他說女兒剛好喜歡圓點設計，因此一眼就看中這次的圓點相機包，宋芸樺也被本季單品燒到，直言自己逛街很危險，因為有選擇障礙容易直接包色。

▲宋芸樺、范少勳逛Marc Jacobs 全台首間全新概念店並演繹秋冬新裝。（圖／品牌提供）



▲范少勳演繹電光綠MJ Monogram圖紋連帽外套 。（圖／品牌提供）

范少勳此次穿著電光綠MJ Monogram圖紋連帽外套，他特別點出本次最愛單品就是相機包，「經典元素不會退流行，穿什麼都很好搭配。」而且包款中性風格，男女都可以演繹，「相機包我跟老婆都可以用，平時幫老婆背包包也很好看。」但他也透露自己有客家精神，對老婆不是寵溺類型，而是會特別選擇實用的禮物。

▲宋芸樺穿著MJ Monogram圖紋高寬領上衣 。（圖／品牌提供）

宋芸樺演繹MJ Monogram圖紋高寬領上衣與黑白圓點迷你St. Marc包，她已經默默入手本季飾品不對稱耳環與戒指，「一個人逛街很恐怖，因為我有選擇障礙，覺得可愛就包下。」她說因工作忙碌，所以只要有空走進百貨公司，就會把喜歡的款式帶回家，再加上要找到適合自己風格的版型、圖案不容易，所以不會錯過心儀單品。

▲黑白圓點Snapshot相機包獨賣 。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs秋冬融合空氣感和運動風格 。（圖／品牌提供）

Marc Jacobs於新光三越信義新天地A8館開立全新概念店，目前提供全新2023秋冬系列，本季以空氣澎鬆感及流線設計、時髦運動風、多層次圓點與MJ Monogram圖紋為主打特色，此外獨賣包款為黑白圓點迷你St. Marc包以及黑白圓點Snapshot相機包，更能融入日常搭配。

▲Acne Studios全台首店確定在10月18日於台北信義新光三越A9館一樓登場 。（圖／品牌提供）

台灣時尚迷的選擇更加多元，瑞典知名時尚品牌Acne Studios確定在10月18日正式開幕，品牌由創辦人兼創意總監Jonny Johansson在1996年成立，創立初期他率先推出100條牛仔褲作為禮物送給身旁好友，沒想到意外成為進軍時尚圈的標誌產品。品牌寄托著簡約和複雜的雙重概念，旗下「人臉標誌」就是中庸美學的體現，不多不少的表情符號超有辨識度。隨後更憑著一抹清新粉色系、流蘇格紋針織圍巾等單品，默默成為Acne Studios的代名詞。