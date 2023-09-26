初秋「美拉德風」爆火！不出錯棕色系穿搭範本　顯白顯瘦又顯高

文／美人圈

夏季多巴胺穿搭退燒，取而代之的是超火的「美拉德」穿搭，什麼是美拉德？連明星都在穿！這次跟著編輯一起看看美拉德穿搭重點＆搭配推薦，不僅高級細緻、顯白襯膚，還相當有質感，快一起往下看看吧！

秋季「美拉德」穿搭爆紅！什麼是「美拉德」？

夏季流行的多巴胺穿搭已經退燒，秋季「美拉德」穿搭正式爆火！美拉德原文是Maillard reaction，也稱作梅納反應，原本是指存在於食品工業的非酶褐變反應，可以簡單理解為生食逐漸受熱變熱的過程中產生的色彩變化，像是牛排從粉色生肉逐漸變成棕色調的熟肉、米白色的生麵糰烤熟後逐漸變成棕色調，這些色彩到了時尚圈就進化成一種「美拉德」穿搭風格。

▲美拉德穿搭秋冬正流行。（圖／IG@withbloom、IG@jennierubyjane）

因此廣義來說，美拉德穿搭、美拉德風其實就是以棕色調為主的穿搭，還包括同色系中的棕褐色、 紅棕色、黃棕色、卡其色、米白色等。有些時尚博主們甚至還根據牛排三、五、七、全熟的烤煎程度來進行色彩搭配，這種棕色調穿搭其實跟先前的大地色系、奶茶調類似，都是非常適合亞洲膚色的穿著！

▲美拉德風非常適合亞洲膚色的穿著。（圖／IG@_feelings2）

下面就一起看看美拉德穿搭搭配推薦！

2023秋季美拉德穿搭

淺棕色美拉德

淺棕色的美拉德其實代表三分熟牛排的階段，柔柔嫩嫩的奶棕、焦糖色相當好上手，盡可能全身保持同一種色調即可，搭配一些深色的皮帶或是包包點綴，都可以讓整體穿搭顯得乾淨高級。

▲淺棕色美拉德。（圖／IG@withbloomm，下同）

另外也可以選擇一些像是簡單的長洋裝、工裝褲、套裝，另外搭配深色系的單品，讓穿搭更加乾淨又有層次。

▲淺棕色美拉德搭配深色系，讓穿搭有層次。（圖／IG@906studio_official）

棕色美拉德

棕色美拉德代表著五分熟牛排的階段，這階段棕色調更多且明度降低，像是暖棕色、紅棕色都相當推薦，這種棕色也相當顯白，再搭配時可以稍微增加些露膚度，像是短裙、短上衣等，另外也可以用深淺的棕色調進行搭配，增加整個穿搭的一致性。

暖棕色還有一個很高級的搭配技巧，就是搭配「亮色系」，像是搭配一些芭比粉、淺紫色、水藍色等色調，可以為穿搭增加視覺亮點及質感，同時也不會顯得過於浮誇。

深棕色美拉德

七分熟牛排的美拉德穿搭更多的就是深棕色或是巧克力色這種深秋氛圍感，特別推薦搭配一些像是西裝外套、套裝等中性風的穿搭，可以輕鬆穿出無性別的高級穿搭風格。怕整體太過陽剛的話也可以在穿搭上多多注意材質的搭配，像是以偏軟的針織或毛呢來搭配硬挺的西裝或皮衣等，都可以增加穿搭的細節。

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