Lulu金鐘雙入圍「戰袍還沒準備好」　隔7年再合體劉以豪讚一樣帥

記者鮑璿安 ／台北報導

TOMMY HILFIGER在臺北101舉辦秋季全新快閃店，今（20日）請到劉以豪以及Lulu 黃路梓茵站台，兩人時隔多年再次同台，一見面就大讚對方一樣帥氣美麗，這次受邀演繹品牌招牌格紋元素造型，Lulu 特別露出腰身展現姣好比例，劉以豪則點出最愛身上的開衫單品。

▲劉以豪（右）以及Lulu 黃路梓茵演繹TOMMY HILFIGER秋冬造型 。（圖／品牌提供）

Lulu此次以雙料入圍第58屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，被問到典禮戰袍是否準備好？她說還沒，主要想把好運帶在身上，這次與劉以豪再度同台，兩人回憶起上次見面是2016年，劉以豪曾經出演Lulu《好喜歡你》的MV，因此結下交情。

▲劉以豪與Lulu 黃路梓茵曾經合作過MV 。（圖／品牌提供）

▲TH Collection 格紋開襟衫，NT$13,800 。（圖／品牌提供）

兩人這次默契以品牌標誌性的格紋單品現身，劉以豪說平常自己也會穿慵懶風格，特別喜歡身上的絨布材質，他認為格紋元素正式、休閒都能夠駕馭。Lulu則說天氣實在是太熱了，「能露出來的地方（腰）就露出來，經典風格加上自己的特色穿搭靈感，特別喜歡裙子，能把腿遮住。」她一走入快閃店，就說有種溫暖被包覆的感覺。

▲TOMMY HILFIGER 2023 秋季快閃店自9月20日起於臺北101起跑 。（圖／品牌提供）

TOMMY HILFIGER 2023 秋季快閃店，以戶外休閒元素、格紋融合紅白藍配色，以及 TH MONOGRAM 進行趣味重組，亮眼的配色以及吸睛的陳設裝置，自9月20日起於臺北101起跑，陸續將巡迴至臺南新光三越、臺中大遠百以及板橋大遠百。



▲黑白圓點Snapshot相機包獨賣 。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs秋冬融合空氣感和運動風格 。（圖／品牌提供）

同時，Marc Jacobs於新光三越信義新天地A8館開立全新概念店，目前提供全新2023秋冬系列，本季以空氣澎鬆感及流線設計、時髦運動風、多層次圓點與MJ Monogram圖紋為主打特色，此外獨賣包款為黑白圓點迷你St. Marc包以及黑白圓點Snapshot相機包，更能融入日常搭配。