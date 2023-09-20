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亞洲最大獨立製錶展在台灣！　上億名錶、音樂盒開放大眾鑑賞

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▲▼匠心獨具錶展 。（圖／公關照）

▲REUGE向F1致敬的Racing Legends音樂盒，賽車奔向終點後會奏出頒獎音樂，金色月桂葉會升起，4,650,000元。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣鐘錶收藏家的品味與實力舉世皆知，深耕經營獨立製錶品牌的葳鑠公司，因此匯集9個獨立製錶品牌、引進逾50件總值上億元的座鐘、音樂盒與珍罕腕錶，今起至23日於台北Bellavita的Art Gallery舉辦第七屆「匠心·獨具」時間藝術展，為亞洲最盛大的獨立製錶盛會，當中MB&F特別祭出台北版腕錶寵台灣藏家，機械品牌REUGE則展出讓人熱血沸騰的Racing Legends音樂盒，各家創意設計令人驚喜。

▲▼匠心獨具錶展 。（圖／公關照）

▲REUGE精選5款最具代表性的F1賽車，作為Racing Legends音樂盒主角。

「匠心·獨具」時間藝術展吸引Armin Strom、Artime、Ferdinand Berthoud、HYT、Kross Studio、L’Epee、MB&F、REUGE與URWERK等9個品牌參展，最年輕的品牌為去年創立的Artime，雖然年輕卻以首款作品ART01腕錶一鳴驚人，大膽採用無機板的懸浮結構呈現通透感，大秀陀飛輪裝置，並藉由按壓式錶冠選擇功能，無論是工藝或設計都展現非凡潛力。

▲▼匠心獨具錶展 。（圖／公關照）

▲去年創立的新品牌Artime，呈獻無機板懸浮結構的首款作品ART01腕錶，7,800,000元。

而收藏家不陌生的MB&F，特別為台灣市場打造限量20只的LM Split Escapement EVO腕錶台北版，以鈦金屬錶殼搭配黑色主夾板與多角度反射綠色小錶盤，錶背則鐫刻台北字樣；此次展覽最高價錶款也是MB&F的作品，為靈感源自1940與50年代汽車與飛機設計、被暱稱為HM9「Flow」的Horological Machine N°9腕錶，巧妙將平衡擺輪、齒輪、基板和錶橋立體組合，創造前衛造型，來台展出為PVD鍍膜綠色機芯搭配18K金外框款，身價高達16,800,000元。展覽21、22日採預約制，23日開放大眾參觀，能一飽眼福欣賞機械工藝之美。

▲▼匠心獨具錶展 。（圖／公關照）

▲MB&F限量20只LM Split Escapement EVO腕錶台北版，3,200,000元。

▲▼匠心獨具錶展 。（圖／公關照）

▲「匠心·獨具」時間藝術展中最高價的MB&F HM9 Sapphire Vision PVD鍍膜綠色機芯搭配黃金外框腕錶，16,800,000元。

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