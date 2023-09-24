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超擬真「電力瓶快充」讓手機再戰一年　夢幻編織掛繩時髦不怕弄丟

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實習記者劉于禎／綜合報導

隨著iPhone 15正式發表及開賣，每年都會掀起一波「該換不換新機」的討論。不少人因為價格上漲或是喜歡的功能消失，而選擇繼續使用舊機，但手機電池健康度已經下降，以下幾款快充行動電源推薦，Type-C／Lightning皆支援，不只充電方便，還能讓手機再戰一年。

AZURE PLANET SuperMini PD快充行動電源

超迷你尺寸的行動電源絕對是小包控必備，小巧可愛的外型一手掌握剛剛好，有6種顏色可選擇，時髦的霧面銀更是熱銷補貨中，新色夢幻紫與蜜桃粉讓人少女心爆棚，網入手大推：「一顆放口袋，搞定一整天用電需求。」

▲▼讓手機再戰一年。（圖／品牌官網）

▲AZURE PLANET SuperMini PD快充行動電源10000mAh。（圖／翻攝自AZURE PLANET官網）

infoThink電力瓶行動電源

有看過迪士尼動畫《怪獸電力公司》的朋友們，一定都對尖叫電力瓶不陌生，透過驚嚇收集小孩的尖叫來發電，很有趣的設計，而infoThink全新推出怪獸電力公司珍藏版電力瓶行動電源，無線可隨插即充並支援PD快充，充電線頭還附上怪獸電力公司安全帽，由台灣設計製造，可愛的設計自用與送禮都適合。

▲▼讓你手機再戰一年。（圖／品牌官網）

▲infoThink電力瓶行動電源5000mAh。（圖／IG@infoThink）

i-smart 迪士尼反派角色行動電源

就是要壞！比迪士尼公主們還令人討喜的反派角色，近來打破主角光環推出許多相關周邊，吸引粉絲收藏，i-smart了解你，所以推出迪士尼反派角色行動電源，有《睡美人》黑魔女、《獅子王》刀疤、《白雪公主》壞皇后、《小美人魚》烏蘇拉、《玩具總動員》阿薛、礦工彼得及札克天王，多款角色可選擇，簡單的黑白設計邪惡又迷人，支援PD+QC3.0快速充電不心慌。

▲▼讓手機再戰一年。（圖／品牌官網）

▲i-smart 迪士尼反派角色行動電源10000mAh。（圖／i-smart官網）

除了行動電源之外，手機掛繩也是實用兼具時髦的配件，掛在身上就不怕找不到，選擇自己喜好顏色和圖案的掛繩，大展你的個人風格。

W.wear 手工編織花花 手機背繩

由台灣品牌W.wear推出的手機背繩，手工編織花花搭配三股辮，讓人一看就融化，單色就十分好看，還有夢幻的撞色款，任何手機型號都適用，喜歡日系風格的女孩真的不能錯過。

▲▼手機掛繩。（圖／品牌官網）

▲W.wear 手工編織花花 手機背繩。（圖／W.wear官網）

AYLA ANGEL 艾拉天使親子珠寶 糖果寶石 手機短鍊

超可愛的糖果系手機掛繩，採用壓克力製作成彩色寶石，一整串的糖果寶石真的好療癒，喜歡將手機拿在手上的朋友，一定要入手短鍊，不用再擔心不小心手滑，讓手機更安全。

▲▼手機掛繩。（圖／品牌官網）

▲AYLA ANGEL 糖果寶石 手機短鍊。（圖／FB@AYLA ANGEL）

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關鍵字：

行動電源, 無線充電, 迪士尼, 手機, Type-C

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