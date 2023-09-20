雙黃月餅熱量逼近3碗飯！營養師揭「月餅熱量圖鑑」教你聰明選

▲營養師建議月餅分食吃，身體負擔小。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

中秋節即將到來，你也開始吃月餅了嗎？營養師高敏敏分享各類月餅熱量表，吃之前先了解熱量和糖分，就不怕月圓人先圓了！

▲月餅熱量圖鑑。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

過節的儀式感還是要有，別只看熱量高就不敢吃，其實吃的份量也很重要，營養師高敏敏舉例，如果一次吃很多低熱量食物，也會胖，像是雙黃月餅，一個熱量就高達800大卡，還有快20顆的方糖含糖量。

衛福部建議，每日精緻糖攝取量應不超過一天總熱量攝取的10%，最好能降至5%，例如：每日攝取2000大卡為例，添加糖攝取應低於200大卡，最好更低於100大卡（約25～50公克糖量），若以女性總熱量攝取1500大卡為例，光是一顆綠豆椪，糖分就過量，而鹹口味的月餅裡面的鹹蛋黃、滷肉，都是在油水裡泡過再包進去的，讓熱量也不低。

▲月餅搭配無糖茶，能幫助抑制血糖飆高。

營養師貼心提醒，吃月餅參考以下5秘訣：

1.選擇餡料單純、少油少鹽少糖的月餅…。



2.可以挑選高纖維內餡的口味，如：鳳梨、柚子等等。



3.跟親友分食，可以分散熱量、增進感情。



4.搭配無糖茶、無糖黑咖啡、無糖豆漿，記得別配含糖飲料，不然真的會血糖飆高。



5.吃完月餅後，搭配酵素酶較多的水果，加速消化、快快代謝體內堆積物，像是奇異果、鳳梨等等。