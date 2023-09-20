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吃出白嫩肌！皮膚科醫師曝8種「美白水果」淡化斑點、提亮膚色

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▲▼ 皮膚科醫師曝8種「美白水果」 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師分享8種水果，平時多吃能幫助提亮膚色。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@innisfreeofficial

即使時節來到秋季，紫外線依然猛烈，想擁有淨白透亮的好肌膚，除了做好防曬、使用亮白保養品，吃對食物有助於美白肌膚！知名皮膚科醫師廖苑利就分享了8種能幫助預防、淡化斑點和提亮膚色的「美白水果」，平時多吃這些水果，幫你從內養出白嫩好肌膚。

＃蔓越莓

蔓越莓中含有很高的維生素C和花青素成分，擁有很好的抗氧化性，可以幫助清除自由基，阻止黑色素的堆積。

▲▼ 皮膚科醫師曝8種「美白水果」 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃蘋果

蘋果含有大量的水分和保濕因子，能讓皮膚更加水潤，同時抑制皮膚中的黑色素沉澱。

＃桑葚

桑葚含有白藜蘆醇和豐富的維生素，多吃幫助抗氧化，有白嫩皮膚、改善皮膚循環的作用。

▲▼ 皮膚科醫師曝8種「美白水果」 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃葡萄

葡萄含有豐富的花青素，具有脂溶性和水溶性的特質，多吃葡萄能幫助肌膚抗氧化、提亮膚色，同時減少色斑的產生。

＃木瓜

木瓜含有豐富的維生素A、C、E，以及其他能滋養肌膚的抗氧化成分，幫助皮膚調整整體膚色，有助於讓肌膚變白嫩。

＃櫻桃

櫻桃含有豐富的維生素C和胡蘿蔔素，能幫助抵禦黑色素形成，同時能幫助肌膚變白、抗氧化和抗皺。

▲▼ 皮膚科醫師曝8種「美白水果」 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃小番茄

小番茄富含茄紅素和維生素C，能阻止黑色素形成，進而起到淡化色斑、使肌膚變白的效果。

＃荔枝

荔枝含有豐富的維生素C，能幫助肌膚更加白嫩光滑，抵禦色斑的產生。

【可搭配這些美白護膚品】

▲▼ 美白產品 。（圖／品牌提供）

▲寶拉珍選 C25瞬效亮白淡斑精華，30ml，NT$2,130。

添加品牌史上最高濃度25%維他命C，效直達肌底擊退黑色素，偕同另一明星級美白成分穀胱甘肽，加強亮白淡斑效果和穩定性，並提升肌膚防禦力。

▲▼ 美白產品 。（圖／品牌提供）

▲醉象 菸鹼醯胺發光露，30ml，NT$1,300。

全新「小金露」是保養肌膚同時能打亮膚況的亮白保養精華，5%菸鹼醯胺、桑葉萃取等成分，提升肌膚的透明度和光澤感。

▲▼ 美白產品 。（圖／品牌提供）

▲怡麗絲爾 膠原淨白精華水，170ml，NT$1,200。

怡麗絲爾推出全新「膠原淨白水乳系列」，添加獨家研發淨白複合物和「M -Bouncer膠原精華」，能改善肌膚紋理、提升細緻度，及抑制黑色素生成，讓肌膚透亮，更有澎彈光芒。

▲▼ 美白產品 。（圖／品牌提供）

▲專科 極輕透深層美白面膜，21g*5入/盒，NT$349。

採用100%天然纖維面膜紙，讓富含3重保濕精華與傳明酸、日本櫻花萃取的精華液能深入滲透肌底並快速被吸收，深度提亮肌膚、改善暗沉。

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關鍵字：

保養, 護膚, 美白, 亮白, 斑點, 提亮, 飲食, 食物, 水果, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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