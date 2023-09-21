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營養師曝5個超危險的「NG廚房習慣」！沖洗生肉反而易污染

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▲▼ 營養師曝5個超危險的NG廚房習慣 。（圖／ㄈㄞ 攝unsplash,pexels）

▲營養師提醒有些廚房「壞習慣」暗藏危機，要多注意。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels

不少人覺得外食重油重鹹，為了健康，越來越多人開始自己在家下廚，但有些小細節一定要注意，如果做錯可能產生有害物質，危害健康，甚至有產生爆炸的可能。營養師顧一中就分享了5個許多人常忽略的廚房危險習慣，快認真記好，下次別再犯了。

NG 1：在水龍頭下沖洗生肉

沖洗肉的過程中，生肉上帶有的細菌病菌容易隨著水滴飛濺到四周，沾染到水槽、料理台表面或附近擺放的其他食物、碗筷器皿、抹布，就會導致交叉污染。

營養師建議，可買有包裝好的鮮肉，或真想用水洗過，建議以盆裝水，把肉放在裡面清洗，減少潑濺污染的機率。

▲▼營養師曝6個超危險的NG廚房習慣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

NG 2：在瓦斯爐台旁倒麵粉

麵粉是非常細小的粉塵顆粒，在空氣中如果積累到一定的濃度，遇到明火就很容易發生爆炸，且爆炸威力不小。

NG 3：微波爐加熱帶殼食物

別用微波爐加熱雞蛋、板栗等帶殼的食物。微波爐的電磁輻射會轉化成熱，這個過程中會產生局部大量的過熱，包括膨脹等情況，如果超過了食物外殼能承受的範圍，就可能發生爆炸。

▲▼營養師曝6個超危險的NG廚房習慣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

NG 4：處理食物時生熟不分

生食及其汁水當中，有可能帶有致病微生物和寄生蟲，不同肉類帶有的致病微生物和寄生蟲可能也不太一樣，比如有的有大腸桿菌、有的是沙門氏菌或是李斯特菌等，包括蔬菜水果也同樣有類似的風險，對於嬰幼兒、老人等敏感人群更要注意。建議砧板別只備一塊，可多備1～2塊，生食、熟食分開處理。

▲▼營養師曝6個超危險的NG廚房習慣。（圖／翻攝unsplash,pexels）

NG 5：油冒煙了再放菜

可能有不少人都聽長輩說過，油冒煙了再放菜，但營養師指出，這個經驗是傳承自過去用粗製油的年代，粗製油的發煙點大多比較低，比如可能只有攝氏130度，而炒菜常用的溫度大約是150度，所以會有冒煙時再放菜的說法。但是現代人用的油大多是精緻油，其煙點通常在200度以上，如果還用過去這種作法，就會導致油溫過高，產生像是苯芘（苯駢芘）、丙烯醛等有害物質。

所以建議可以先將鍋子燒熱，再倒入適量油，放入像是蒜頭、薑片等小配料，看到配菜周圍的油開始冒泡，這時候溫度正合適，就可以下主菜了。

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關鍵字：

居家, 生活, 廚房, 料理, 錯誤, NG行為, 誤區, 營養師

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