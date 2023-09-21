超準心測！憑直覺挑一隻猴子　秒測你的「真實愛情觀」

記者曾怡嘉 / 台北報導

有的人愛情總是如魚得水，有的人追求愛情總是辛苦，其實到底就是你對於愛情的抱持的心態是什麼？《小紅書》近來有個很夯的猴子心理測驗，一眼就能測出你的愛情觀，網友們都喊準！

#憑直覺挑一隻你喜歡的小猴子，秒測你的愛情觀

▲秒測你的真實愛情觀。（圖／翻攝自小紅書）

-----------------（下有解析）

#選1的你

你的好相處性格，讓你總是能吸引到好的桃花，但你並不是覺得「有就好」，選擇對象你也有很有原則和底線，你內心渴望一個能了解你且能依靠的另一半，因為你容易好強，其實有時是很脆弱的。

#選2的你

你很容易被感動，總是輕易愛上一個人，但相對你也比較情緒化一些。你真誠且單純，不管對待朋友和另一半都心甘情願的付出，認定的事情就很難改變，有時候投入太多，反而很難走出上一段關係，容易低潮很久。

#選3的你

你是標準的刀子嘴豆腐心，表面上對待愛情裝不在乎，其實你比任何人都在意，但不知為何有時從嘴巴說出口就變成傷人的話語，你習慣性偽裝自己，總是報喜不報憂，讓人很難揣測你真正的心意。

#選4的你

感情是你的罩門，對待朋友總是付出真心，但是面對愛情你習慣猶豫不定，愛或是不愛都兩難，有時候好對象一閃即逝，建議傾聽內心的聲音，有感覺就出發，想太多反而上自己在感情上總是重重阻礙。

#選5的你

你是那種認定了就不會改變的人，外人看你冷靜不多話，只有你的另一半才明白真正的你，以內心敏感脆弱，有時候簡單的一句話就會讓你想很多，細心溫柔的另一半是你最好的選擇。