星巴克9／23補班日推全品項第二杯半價　外送特定品項買一送一

▲星巴克補班日挺上班族，祭出小優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因應中秋節連假而出現的9／23補班日，星巴克也在當天推出優惠讓你駕馭補班憂鬱，中杯以上全品項第二杯半價，可以相揪旁邊精神不濟的同事們分享咖啡小確幸，當天指定外送平台也推出一天快閃特定品項買一送一優惠。而路易莎上午11點前，針對黑卡會員第二杯半價優惠持續中，用小幸福趕走補班日Blue吧！

星巴克在9／23補班日當天推出優惠，民眾至店購買2杯大杯以上相同容量、風味、冰熱的飲料，可享第二杯半價優惠，本次因為是第二杯半價非買一送一，所以條件大幅放寬，除了「全天營業時間」、「全品項」之外，只要點購大杯以上容量即可，且提供優惠門市除了機場管制區不適用，其他風景區等門市都有提供回饋。

而統一集團旗下的外送平台foodomo，也在9／23當天推出星巴克特定飲品好友分享的活動，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的焦糖瑪奇朵或摩卡，其中一杯由星巴克招待，直接現省165元至170元，但要注意可能延伸的外送、月費等費用。

▲路易莎9月起針對黑卡會員祭出天天第二杯半價。

路易莎從9月起，積極經營早餐市場，針對旗下黑卡會員，推出專屬優惠，上午11點前咖啡飲品（不含手沖、超越精品咖啡）可享天天第二杯半價，而上午11點後點特定咖啡飲品再搭配一份蛋糕，蛋糕享有9折優惠。