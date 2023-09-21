午後の紅茶「米奇米妮娃娃瓶」再回歸！　百年限定紫色款萌翻天

▲午後の紅茶「米奇米妮娃娃瓶」再回歸。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年適逢迪士尼邁入百年，滿滿迪士尼風絕對要跟上！台灣麒麟午後の紅茶之前夯翻天的「迪士尼娃娃瓶」再度回歸，選定的角色是已經暌違6年的當家花旦米奇、米妮與唐老鴨跟黛西！此外還以慶祝百年的限定紫色作為主色，迪士尼主角們在瓶中超可愛的造型根本萌翻天，準備手刀衝一波了啦！

今年10月迪士尼即將正式邁入100周年，受到許多女性消費者喜愛的「午後の紅茶」，今年特別推出以米奇米妮、唐老鴨跟黛西為主角設計的迪士尼娃娃瓶，在6年之前於台灣市場推出時，把社群平台上的分享照整個狂洗一波，還有許多搜集不到的網友大喊「我好想要！」，今年再度限量回歸還以紫色與銀色華麗風登場，米奇、唐老鴨粉別再等啦。

此波兩款限定組合包括「午後の紅茶–無糖紅茶 米奇/米妮限定款」、「午後の紅茶–奶茶 唐老鴨/黛西限定款」，米奇經典的紅褲、米妮招牌的圓點洋裝，還有唐老鴨的海軍服跟黛西的紫粉色上衣，全部換成了迪士尼百年限量的紫色系，搭配銀色備件展現華麗摩登的新感受，放在同系列瓶身內為可愛更加分，娃娃設計可從瓶蓋下方取出也超貼心。

「午後の紅茶–無糖紅茶 米奇/米妮限定款」與「午後の紅茶–奶茶 唐老鴨/黛西限定款」套組售價分別為259元與269元，每組均含3罐飲品與1罐娃娃瓶。台灣麒麟表示，即起追蹤按讚官方FB粉專，轉發指定貼文後，於內文分享如何度過放鬆的午後時光並tag好友，即可抽午後の幸福童話精美書本造型禮盒。

▲星巴克X米奇聯名單品已開賣，均為限量。（圖／星巴克提供）

星巴克近期也推出與米奇的聯名商品，以復古懷舊風格為圖案主軸，讓使用者走入帶出迪士尼過往情懷，品項包括15款令人驚喜的迪士尼各式材質咖啡隨行杯，以及6款生活用品。

▲DISNEY米妮馬克杯、DISNEY米奇馬克杯、史迪奇馬克杯，售價850元。

擁有俏皮杯蓋立體造型的DISNEY米奇馬克杯、DISNEY米妮馬克杯、DISNEY史迪奇馬克杯，以及DISNEY Love不鏽鋼杯、DISNEY Chill不鏽鋼杯、DISNEY FRIENDS不鏽鋼杯，還有對應上方不銹鋼杯款圖騰的3款提袋，以及冷水杯、不鏽鋼水壺、迪士尼人物不銹鋼杯，另有3款綠色、白色、粉色的雨傘單品，陪你在秋冬帶著可愛情懷，俏皮又帶有懷舊風的迪士尼聯名商品，隨時讓你重溫迪士尼的奇幻魔法，喚起各年齡層共同的療癒之海。

▲DISNEY Love、Chill、FRIENDS不鏽鋼杯，售價1,280元。

▲DISNEY小飛象冷水杯，售價600元；DISNEY唐老鴨不鏽鋼水壺，售價1,180元；DISNEY LOVE雨傘，售價1,050元。