IU同款莫蘭迪色厚底NB580登場！　Nike X 王逢陳最潮「解構運動裝」搶先看

記者鮑璿安／綜合報導

結合機能性和時髦運動風格的單品讓人難以抗拒，最近New Balance釋出全新秋季服飾與鞋款新色，由IU （李知恩）示範品牌代表性厚底越野580鞋履；而NIKE則突破傳統運動服框架，攜手大陸設計師Feng Chen Wang (王逢陳)操刀新系列，可拆卸與組合的創新服飾成為重點。

▲IU （李知恩）腳踩New Balance 580鞋款（圖二），中性款NT$ 4,580 。（圖／品牌提供）

亞太區形象大使IU （李知恩）詮釋舒適慵懶的戶外踏青穿搭，身著NB ATHLETICS系列的灰色長袖上衣展現隨性樣貌，腳下踩著擁有厚底越野外型的New Balance 580鞋款，搭載Rollbar 穩定科技，IU同款為低飽和的莫蘭迪配色，新色更有黑、灰、白等日常配色，增添穿搭的亮點。

▲NIKE攜手設計師Feng Chen Wang (王逢陳)發表最新系列，9月下旬開賣 。（圖／品牌提供）

NIKE攜手設計師Feng Chen Wang (王逢陳)發表最新系列，王逢陳是大陸備受矚目的設計新星，以出神入化的解構手法闖出名號，這次系列中打造融合傳統運動服飾元素的創新服飾，涵蓋短版上衣、運動內衣和緊身褲等，加入可拆卸組合的功能特性，機能性與時髦特質相結合，並印有雙方Logo標誌，相當值得入手。