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米蘭時裝周／人間FENDI安俞真現身！以羅馬為靈感色塊洋裝、折疊包超燒曝光

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記者鮑璿安／台北報導

2024春夏米蘭時裝周盛大登場，FENDI於當地時間20日發表 2024春夏女裝系列，本季新裝給人一種置身於羅馬的優雅享受，通過FENDI鮮亮色塊、迎合曲線的剪裁方式，打造「人穿衣」而非「衣穿人」的感受。品牌更邀請品牌大使韓團IVE隊長安俞真看秀，她換上一身蕾絲拼接的灰色連身裙，結合率性與性感於一體，以自身的影響力助陣大秀。

▲▼FENDI 2024春夏女裝系列。（圖／品牌提供）

▲韓團IVE隊長安俞真看FENDI秀。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 2024春夏女裝系列。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 2024春夏女裝系列。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 2024春夏女裝系列。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2024春夏女裝系列打造安逸優雅穿著態度，藍橘撞色元素頻繁出現。（圖／品牌提供）

FENDI高級訂製服與女裝藝術總監 Kim Jones形容，「當我置身羅馬之際，每天戴著耳機從下榻的旅館步行走到羅馬競技場。這就像是一邊走著，一邊聽著一部為虛構電影所製作的配樂，一路上映入我眼簾的都是 FENDI 的人物角色。」他亦提到品牌家族設計師Silvia Venturini、Delfina Delettrez是他的創作源泉，本季渴望以一種安逸優雅的態度，反映出穿著者的內心世界。FENDI 色塊則成為本季重點元素，以飽和橘色、霧霾藍色跳上貼膚的輕薄洋裝上，像是穿著第二層肌膚般自然；這次不免俗從 Karl Lagerfeld 過往設計中找尋靈感，重新改造他操刀的FENDI 1999 春夏女裝系列款式，本季用矽膠 Framis 印花圖案製作錯視絲綢連衣裙，千禧年風潮時至今日仍然雋永。

▲▼FENDI 2024春夏女裝系列。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 2024春夏女裝系列。（圖／品牌提供）

▲錯視絲綢連衣裙頗有千禧年韻味。（圖／品牌提供）

品牌特有的二元性則體現在實穿的男裝剪裁，搭配與絲綢和針織品，更顯飄逸柔美；身穿超大廓形又充滿陽剛氣息的駕車外套，踩著金屬腳鏈芭蕾風平底鞋，營造新穎搭配方式。包款配件方面，配飾和男裝藝術總監 Silvia Venturini Fendi藉由 FENDI 標誌性的Peekaboo 、Baguette、Origami 和 First 等包款在秀場上交替出現，持續引領新季流行，而新面孔Flip 包款則象徵品牌對於實用性的重視，告別小廢包，這款可折疊成手拿包的購物袋時髦度不減，採用多元廓形營造靈活性質。

▲▼FENDI 2024春夏女裝系列。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 2024春夏女裝系列。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI 2024春夏女裝系列。（圖／品牌提供）

▲2024新季配件包款打破既有框架。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

米蘭, 時裝周, FENDI

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