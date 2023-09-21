超頂奢「唇膏天花板」簡直女性夢幻逸品！陶瓷外盒手繪約依印花美哭

記者李薇／台北報導

彩妝界也邁向頂級精緻的路線，最近有兩大品牌就推出很奢華的單品，可以說是各領域的「天花板」等級，真的美到無法超越，重點是每個細節都滿滿，簡直是女性心中的夢幻逸品。

＃Dior迪奧 高訂非凡唇膏，售價19800元

完全「唇膏天花板」的Dior高訂非凡唇膏，把18世紀迪奧先生打造的精緻棉布印染工藝「Toile de Jouy」約依印花為靈感，在2018年重新演繹之後，再度成為時尚流行代表，這次跟法國頂級陶瓷BERNARDAUD合作，經過長達5年的研發，由50位工匠、15道工藝、花費3周才能打造一支的手繪頂級唇膏，真的美出新高度。

唇膏內芯雖然是霧面感的質地，但裡面蘊含朱槿珍稀萃取、乳油木果油與完美鎖色科技，用起來超級絲滑柔潤，顯色度也很高，添加24K金成分，塗抹會有淡淡的金色光澤，低調卻完全不會過於誇張；另外，在外盒裡面底端還有超美的幸運星設計，唇膏需要卡扣進去才可以轉動使用，真的美到不行。

＃ghd 新白金造型夾，售價13600元

ghd的離子夾在頭髮造型器的定位上，也是極致頂級奢華，這次推出「粉紅超跑」限定版，為經典的白金造型夾打造大理石花紋的粉紅色暈染漸層效果，讓整支造型夾都仙氣爆棚，美出新高度，甚至還有搭配同色系的收納包，放在裡面攜帶也很時尚。

ghd platinum+新⽩⾦造型夾最厲害的就是採用可以恆溫185度的專利面板，每秒250次的溫度微調，讓頭髮夾完不會乾燥，有如綢緞般絲滑，而且重點是使用起來完全不會咬頭髮，想要直或是捲都可以輕鬆達到隨心所欲的完美造型。