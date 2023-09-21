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小資女購物也要省荷包！集點加價超可愛圓形行李箱　旅行立刻變時髦

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記者李薇／台北報導

除了百貨買到滿額可以獲得滿額贈，開架通路集點活動每一檔也是如火如荼的展開，既然都要買必需用品，當然要帶實用好物回家，以下就盤點多款厲害的單品，立刻掃貨了。

＃屈臣氏 自綠守則集點活動

▲Dior,迪奧,ghd,唇膏,造型夾,髮型,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

▲Dior,迪奧,ghd,唇膏,造型夾,髮型,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

▲Dior,迪奧,ghd,唇膏,造型夾,髮型,彩妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

屈臣氏從9月21日至11月29日推出我的自綠守則集點活動，只要消費滿200元就可以獲得1點，其中，最實用的就是可愛自信隨行箱包組，8點＋1199元，以地球為基底的行李箱設計，上面有手繪感的熊大與莎莉，圓形約22吋的行李箱搭配斜背硬殼包，出去玩也可以很繽紛。

▲寶雅,屈臣氏。（圖／poyabeauty IG）

另外，只要5點加99元就可以獲得自袋方便小麻包，有熊大款或是莎莉款可以選擇，超可愛的方形小袋子外出買東西都超級方便，隨手拿就可以帶出門，只是買個午餐或是咖啡都很能裝，簡約的字體帶出門也很時髦。

＃寶雅 湯姆貓與傑利鼠印花換購

▲寶雅,屈臣氏。（圖／poyabeauty IG）

在寶雅集點活動也進入第二階段，只要消費滿150元就可以擁有一枚印花，只要集10張就可以立刻加價159元購入湯姆貓與傑利鼠的雙層甜甜隨行杯，用來裝飲料還可以立刻折5元以上，隨時隨地補充水分方便又輕盈，重點是粉紅色的杯身真的活力滿分。

▲寶雅,屈臣氏。（圖／poyabeauty IG）

這次換購也可以選擇第一階段的換購單品，像是療癒的萌萌崔弟抱枕毯目前都還有現貨，只要運用15枚加價239就能夠輕鬆擁有，外出露營或是放在車上、辦公室都能夠隨時保持暖和，同時又可以當作靠墊使用，真的有夠實用。

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關鍵字：

屈臣氏, 寶雅, 集點

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