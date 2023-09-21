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營養師曝「快速減重後果」 小心忽胖忽瘦讓內分泌大亂

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▲▼營養師曝「快速減重下場」。（圖／Unsplash）

▲快速減重容易對身體造成不良影響。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

瘦身比毅力絕不是比快速，營養師宋明樺分享，理想的減重速度為一周0.5-1公斤，一個月大概是2-4公斤，不少人短時間瘦了10-20公斤，若非特殊狀況，真的會令人堪憂。

營養師宋明樺分享，當然若是減重起跑點比較特別，像是體重嚴重超標者，或許瘦身速度教會比較快，若你是一般狀況，又追求快速減重，可能造成不良效果如下：

#水分流失

有時候體重掉得快是因為水分流失，這時候喝杯水體重就會回來了，有人甚至為了慶祝瘦身成功，點杯有糖飲料慶祝更是可怕。

#伴隨肌肉流失

減重太快，除了水分流失以外，身體的肌肉也會流失，這樣一來直接影響到基礎代謝，這也就是為什麼快速減重容易復胖的原因。

#減重方式不正確

通常快速減重使用的方式都不太正確，但是大部分的人只看到他人減重效果，總是一窩蜂或是無意識的模仿學習，不良的飲食方式會影響更多的人。

#忽胖忽瘦會讓體型鬆垮、內分泌大亂

若是反覆讓自己處於忽胖忽瘦的循環中，容易讓自己的肉看起來鬆垮，內分泌也會跟著大亂。

最後營養師也提醒，理想的減重速度一周為0.5-1公斤，其實也沒有你想像的那麼慢，若是照這樣的進度，理想狀況之內，3個月也能瘦到6-12公斤，而且是健康且不易復胖的身體狀態。

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關鍵字：

減重, 減肥, 快速, 營養師

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