張曼玉執掌OLAY短片 全智賢成為海洋拉娜全球品牌大使

▲張曼玉闊別影壇多年，與保養品牌合作給粉絲驚喜。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

張曼玉息影多年與OLAY再次合作，片頭她說著：「好久不見，我這邊一切都很好，有在好好的愛自己，你呢？」，溫暖的問候讓格外驚喜；而海洋拉娜也迎來首位品牌大使-全智賢，她在全新形象影片「超越時間，經典永存」中，展現女人自成經典的自信樣貌。

張曼玉從2003年代言OLAY Regenerist新生高效大紅瓶系列開始，就一直是OLAY的靈感繆斯。雙方攜手拍攝了無數國際級廣告大片，締造了品牌和明星合作的經典。有評論說：「一邊是雲淡風輕但光芒四射的巨星，一邊是創造無數經典保養品的國際美妝大品牌，張曼玉和OLAY的合作就是經典。」

這次品牌完全開放給張曼玉本人創作和剪輯的短片，正是這份信任和默契，打動了她，成就了雙方跨越20年的深度合作。「好久不見，我這邊一切都很好，有在好好的愛自己，你呢？」伴隨著熟悉的聲音，闊別螢幕多年的張曼玉終於帶來「新作品」回歸，在OLAY最新短片中，她以寫信給摯友的方式，娓娓道來近年來的人生感悟。

張曼玉說，經歷多年歲月變化後，她懂得了如何更好地「愛自己」。「Life is Not a Race，每個人都可以用他的方式，去寫出他自己的劇本，不需要害怕別人怎麼看。」這是她一直以來的人生哲學，她也在不斷通過她自己的方式譜寫人生的劇本，拓展著多元可能。

海洋拉娜宣布韓國知名影星全智賢為首位品牌大使，並在全新形象影片「超越時間，經典永存」中展現女人自成經典的自信樣貌。

此次的形象影片以海洋拉娜乳霜為開端，將全智賢的個人旅程與品牌標誌性的海洋傳奇交織在一起。海洋拉娜潤澤乳霜系列富含擁有自癒功效的奇蹟活凝金萃，並以五種質地為消費者量身訂做適合自己的抗老修護保養，陪伴女人在自我探索的過程中闡述自己的故事，改寫時間印記，在人生旅程中展現的每個角色都成為經典。