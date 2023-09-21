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營養師傳授「最強地中海飲食法」 教你「好好吃飯」也能瘦

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▲▼營養師傳授地中海飲食。（圖／Unsplash）

▲海鮮富含優秀蛋白質。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 / 台北報導

想要減重不一定要斷食，吃對東西也是一種方式，營養師程涵宇分享，好好吃也能瘦，像是近年很夯的地中海飲食，好好執行一年可瘦4-10公斤，比少油飲食效果更好，她也分享吃地中海飲食8大好處，一起來學習！

▲▼營養師傳授地中海飲食。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

▲好好吃飯也能輕鬆瘦。（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

地中海飲食這樣吃：

紅肉、甜食 /偶爾吃
乳製品、蛋、雞鴨肉/一週一次小份量
魚肉、海鮮/一週數次
全穀類、豆類、蔬菜水果、橄欖油、堅果種子/每天吃

#越吃越瘦

執行一年地中海飲食可以瘦4-10公斤，比少油飲食效果更好。

#預防糖尿病

營養師程涵宇指出，不飽和脂肪酸、高蔬果高纖維是穩定血糖的重要因子，地中海飲食防止胰島素分泌細胞受到破壞，增加胰島素在身體作用的活性，降血糖預防糖尿病。

#消除脂肪肝

多吃蔬果可以抗氧化抗發炎，研究發現，肥胖和血脂異常的人執行一年半地中海飲食後，得到脂肪肝的機率降低了快一半。

#降血脂

能幫助降低人體壞的膽固醇LDL，增加好的膽固醇HDL，同時護心降低心血管疾病發生。

#清腸瘦肚子

好的膽固醇加上纖維，有效提升新陳代謝。

#增加懷孕率

增加女性自然懷孕機率，也能增加精子活動力。

#預防金魚腦

豐富多酚類抗氧化，保護腦神經記憶力不退化。

#抗憂鬱

憂鬱症與身體發炎有關，Omega-3抗發炎增強身體免疫力，降低發炎反應、提升快樂荷爾蒙多巴胺和血清素分泌。

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關鍵字：

地中海飲食, 營養師, 瘦身, 減重

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