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楊祐寧穿RL紫標西裝被讚帥氣　放話「送一套給楊謹華老公」

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記者鮑璿安 ／新北報導

RALPH LAUREN舉辦秋季新品鑑賞會，今（21日）邀請楊謹華、楊祐寧演繹時髦又優雅的新裝，兩人默契表示「小時候」就非常喜愛品牌，無論是經典學院風或是混搭風都很率性，而這次楊祐寧選擇穿著亞麻西裝現身，更吸引楊謹華大讚帥氣，喊話要送給對方。

▲▼ RALPH LAUREN,楊謹華,楊祐寧 。（圖／品牌提供）

▲ RALPH LAUREN秋季新品鑑賞會邀請楊謹華（右）與楊祐寧到場。（圖／品牌提供）

▲▼ RALPH LAUREN,楊謹華,楊祐寧 。（圖／品牌提供）

▲楊謹華穿著真絲雪紡禮服搭配RL888手提肩背包  。（圖／品牌提供）

楊祐寧擔任監製身兼男主角的性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》，邀請楊謹華擔當主演，私下也是好友的兩人這次在時尚場合合體感到相當輕鬆，楊謹華以真絲雪紡禮服優雅現身，她說：「今天穿搭是我自己私下會穿的，有女人味的感覺，又有中性元素在裡面。」她更提到最想入手身上的RL888手提肩背包，「這個包包的質感用頂級牛皮，很特別又非常輕盈。」

▲▼ RALPH LAUREN,楊謹華,楊祐寧 。（圖／品牌提供）

▲楊祐寧詮釋紫標系列高領毛衣搭配KENT手工訂製亞麻西裝外套 。（圖／品牌提供）

楊祐寧此次演繹了紫標系列高領毛衣搭配KENT手工訂製亞麻西裝外套，他表示，「這身很適合接下來的季節，搭配毛衣更帥氣，尤其是面料材質，品牌給人從容的感覺，不會被局限。」被問到兩人想挑選什麼時尚單品給對方？楊謹華稱讚，「我會送他（楊祐寧）身上這套西裝，真的很帥。」楊祐寧也逗趣回應，「我也會送同一套給她（楊謹華）老公，兩份謝謝。」

▲▼ RALPH LAUREN,楊謹華,楊祐寧 。（圖／品牌提供）

▲紫標系列機車夾克 。（圖／品牌提供）

▲▼ RALPH LAUREN,楊謹華,楊祐寧 。（圖／品牌提供）

▲Collection系列女裝。（圖／品牌提供）

品牌頂級紫標系列仍以優雅隨性為主軸，亞麻綠色、棕色和灰色調融入標誌性美式設計，涵蓋初剪羊毛機車夾克、費爾島毛衣等日常單品。楊謹華詮釋的Collection系列女裝則添加了夢幻粗花呢以及抽象花卉元素，揭開復古摩登風貌，主推的RL888系列包款擁有分明的俐落線條、RL雕刻標誌，引領本季潮流。

▲▼Marc Jacobs 。（圖／品牌提供）

▲黑白圓點Snapshot相機包獨賣 。（圖／品牌提供）

▲▼Marc Jacobs 。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs秋冬融合空氣感和運動風格    。（圖／品牌提供）

同時Marc Jacobs於新光三越信義新天地A8館開立全新概念店，目前提供全新2023秋冬系列，本季以空氣澎鬆感及流線設計、時髦運動風、多層次圓點與MJ Monogram圖紋為主打特色，此外獨賣包款為黑白圓點迷你St. Marc包以及黑白圓點Snapshot相機包，更能融入日常搭配。

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關鍵字：

RALPH LAUREN, 楊謹華, 楊祐寧

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